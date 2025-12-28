Babnet   Latest update 10:46 Tunis

مدرب منتخب نيجيريا: "نستحق فوزنا على تونس عن جدارة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950e787bbf910.99416050_ejmfhnqpiogkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Decembre 2025 - 07:15 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أشاد مدرب المنتخب النيجيري، إريك شيل، بأداء منتخب "النسور الخضر" عقب فوزه، سهرة السبت، على نظيره التونسي (3-2) على أرضية المركب الرياضي لفاس، في مباراة قوية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، مؤكدا أن فريقه "يستحق عن جدارة" الظفر بالنقاط الثلاث.
وقال شيل، خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة "سيطرنا على مجريات اللقاء لمدة 75 دقيقة، قبل أن نفقد التركيز في الدقائق الأخيرة أمام منتخب تونسي كان مصمما على التسجيل".
وأضاف الناخب النيجيري أن لاعبيه قدموا كل ما بوسعهم وبذلوا مجهودات كبيرة خلال المواجهة.

وبخصوص الجوانب التي ينبغي تحسينها، أوضح المدرب النيجيري أن الفريق سيواصل التطور من مباراة إلى أخرى، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التركيز بشكل أفضل خلال الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.

وفي أعقاب هذه الجولة الثانية، تصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني ب3 نقاط حصدها في الجولة الأولى أمام أوغندا (3-1).
ويتقاسم منتخبا تنزانيا وأوغندا بتعادلهما مساء السبت بملعب المدينة بالرباط (1-1)المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320987

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Gabon CAN 2025 - Mozambique CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Guinee Equatoriale CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Algerie CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 ديسمبر 2025 | 8 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:13
14:53
12:28
07:31
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
12° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
18°-12
17°-9
16°-9
16°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026