مدرب منتخب نيجيريا: "نستحق فوزنا على تونس عن جدارة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950e787bbf910.99416050_ejmfhnqpiogkl.jpg width=100 align=left border=0>

أشاد مدرب المنتخب النيجيري، إريك شيل، بأداء منتخب "النسور الخضر" عقب فوزه، سهرة السبت، على نظيره التونسي (3-2) على أرضية المركب الرياضي لفاس، في مباراة قوية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، مؤكدا أن فريقه "يستحق عن جدارة" الظفر بالنقاط الثلاث.

وقال شيل، خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة "سيطرنا على مجريات اللقاء لمدة 75 دقيقة، قبل أن نفقد التركيز في الدقائق الأخيرة أمام منتخب تونسي كان مصمما على التسجيل".

وأضاف الناخب النيجيري أن لاعبيه قدموا كل ما بوسعهم وبذلوا مجهودات كبيرة خلال المواجهة.





وبخصوص الجوانب التي ينبغي تحسينها، أوضح المدرب النيجيري أن الفريق سيواصل التطور من مباراة إلى أخرى، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التركيز بشكل أفضل خلال الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.



وفي أعقاب هذه الجولة الثانية، تصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني ب3 نقاط حصدها في الجولة الأولى أمام أوغندا (3-1).

ويتقاسم منتخبا تنزانيا وأوغندا بتعادلهما مساء السبت بملعب المدينة بالرباط (1-1)المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما. وبخصوص الجوانب التي ينبغي تحسينها، أوضح المدرب النيجيري أن الفريق سيواصل التطور من مباراة إلى أخرى، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التركيز بشكل أفضل خلال الربع ساعة الأخيرة من اللقاء.وفي أعقاب هذه الجولة الثانية، تصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي، فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني ب3 نقاط حصدها في الجولة الأولى أمام أوغندا (3-1).ويتقاسم منتخبا تنزانيا وأوغندا بتعادلهما مساء السبت بملعب المدينة بالرباط (1-1)المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.