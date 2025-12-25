Babnet   Latest update 08:22 Tunis

كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694cd38032efc0.39663726_gnefqjimlophk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 06:11 قراءة: 1 د, 6 ث
      
نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بدخول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، معتبرة ذلك تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الكورية الشمالية صدر ردا على دخول الغواصة النووية الهجومية "يو إس إس غرينفيل" من طراز "لوس أنجلوس" إلى قاعدة بحرية في بوسان يوم الثلاثاء الماضي، على بعد حوالي 330 كيلومترا جنوب شرق سيئول، وذلك لتجديد الإمدادات وإراحة الطاقم بحسب البحرية الكورية الجنوبية.



وأعلنت الوزارة أن الظهور المتكرر للأصول الاستراتيجية الأمريكية يشكل عملا خطيرا يتسبب في عدم الاستقرار ويصعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة والمنطقة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر صراحة في محاولتها لإرساء عنصر خطير من عدم الاستقرار النووي في البيئة الأمنية لكوريا الشمالية.

كما أشار البيان إلى إعادة تأكيد واشنطن مؤخرا على "الردع الموسع" لسيئول ودعمها لخطة الأخيرة للحصول على غواصات نووية، متهما الولايات المتحدة بالاقتراب من "مستوى حرج" في سعيها لميزة استراتيجية عبر تحويل تحالفها العسكري مع سيئول إلى كتلة مواجهة نووية تتشارك الأسلحة النووية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوات تؤكد نية الولايات المتحدة التصادمية لترسيخ هيكل صدام نووي مع كوريا الشمالية، مؤكدة أن إرادتها في تطوير القدرات الدفاعية لم تتغير.

وحذرت من أن التهديد النووي الأمريكي المستمر يدفعها لتأمين القدرة الانتقامية الاستراتيجية مبكراً للقضاء على الكيانات المهددة في نطاق مياهها الإقليمية، مشيرة إلى أنها ستتخذ تدابير مضادة تتناسب مع استعراض القوة النووية الأمريكية.

المصدر: يونهاب
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320814

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet19°
9° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
19°-11
17°-10
16°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25420,1
  • (24/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (24/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/12)     915,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/12)   26292 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026