السعر المرجعي لتداول زيت الزيتون على مستوى المعاصرفي حدود 10 دينارات للكلغ الواحد (الفلاحة والتجارة).

أعلنت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء، أنه سيتم العمل بسعر مرجعي متحرك عند تداول زيت الزيتون على مستوى المعاصر (الباز) بـ 10 ديناراً للكغ الواحد.



وجاء في البلاغ أن تحديد سعر التداول يندرج في إطار متابعة سير موسم جني وتحويل الزيتون للموسم الفلاحي 2025-2026، وحرصاً على إنجاح هذا الموسم وحماية منظومة الإنتاج وضمان توازنها بما يراعي مصلحة كافة المتدخلين في المنظومة وخاصة صغار الفلاحين.









وذكرت الوزارتان في هذا البلاغ المشترك أنه سيتم التحيين الدوري لهذا السعر أسبوعيا وكلما اقتضى الأمر ذلك.