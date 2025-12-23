الشركة التونسية للملاحة تدخل تعديلا على برمجة السفينتين "قرطاج" و"تانيت" بسبب سوء الاحوال الجوية في المتوسط
أعلنت الشركة التونسية للملاحة، اليوم الثلاثاء، عن إدخال تعديل على مستوى برمجة السفينتين «قرطاج» و«تانيت» خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 ديسمبر 2025، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأفادت الشركة، في بلاغ لها، أنّه وحرصًا على توفير أفضل ظروف السلامة والراحة لحرفائها، تقرّر إلغاء رحلة تونس / مرسيليا / تونس المبرمجة من 24 إلى 26 ديسمبر 2025 على متن السفينة «تانيت».
إمكانيات تغيير مواعيد السفر دون معاليم إضافيةوأوضحت الشركة أنّه يمكن للمسافرين الحاجزين على هذه الرحلة تغيير مواعيد سفرهم دون معاليم إضافية، وفق الصيغ التالية:
1 رحلة تونس / جنوة / تونس(من 25 إلى 27 ديسمبر 2025)
المبرمجة في الأصل على متن السفينة «قرطاج»، والتي ستُؤمَّن على متن السفينة «تانيت»:
* الانطلاق من ميناء حلق الوادي:
الخميس 25 ديسمبر 2025 على الساعة 11:00 صباحًا
* الوصول إلى ميناء جنوة:
الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة 13:00
* الانطلاق من ميناء جنوة:
الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة 17:00
* الوصول إلى ميناء حلق الوادي:
السبت 27 ديسمبر 2025 على الساعة 18:00
2 رحلة تونس / مرسيليا / تونس(من 28 إلى 30 ديسمبر 2025)
على متن السفينة «قرطاج»:
* الانطلاق من ميناء حلق الوادي:
الأحد 28 ديسمبر 2025 على الساعة 10:00 صباحًا
* الوصول إلى ميناء مرسيليا:
الإثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة 12:00 ظهرًا
* الانطلاق من ميناء مرسيليا:
الإثنين 29 ديسمبر 2025 على الساعة 16:00
* الوصول إلى ميناء حلق الوادي:
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 على الساعة 18:00
للاتصال والاستفسارودعت الشركة التونسية للملاحة حرفاءها الراغبين في مزيد من الإرشادات إلى الاتصال بالأرقام التالية:
* 71 346 061
* 71 322 802
* 58 526 822
وأكدت الشركة متابعتها المستمرة لتطورات الأحوال الجوية، واتخاذها كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين.
