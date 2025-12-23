إحباط توريد 9 كلغ من المخدرات بمطار تونس قرطاج
أحبطت شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج محاولة توريد 9 كلغ من المخدرات تحتوي على مادة الكوكايين الخام، إضافة إلى تفكيك شبكتين دوليتين تنشطان في توريد المخدرات إلى البلاد عبر النقاط الحدودية التونسية.
وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، بأنّ العملية أسفرت أيضًا عن حجز مبلغ مالي قدره 2500 أورو، مع التعرّف على الأطراف الرئيسية الناشطة ضمن الشبكات المعنية، وإدراجهم بالتفتيش.
وبيّنت الإدارة أنّه تم تسخير مصالح الديوانة بالمطار لتفتيش 7 مسافرين من إفريقيا جنوب الصحراء، قدموا إلى مطار تونس قرطاج يوم الجمعة الفارط. وتبيّن أنّ اثنين منهم قاما بابتلاع كميات متفاوتة من المخدرات في شكل كبسولات قبل وصولهما إلى تونس، فيما أنكر بقية المسافرين ابتلاعهم لأي مواد مخدّرة.
ورغم الإنكار، تمّ تسخير مصالح مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، بالتنسيق مع النيابة العمومية، لإجراء صور مقطعية للمعنيين، حيث تبيّن أنّ جميعهم ابتلعوا كميات هامّة من الكبسولات داخل أحشائهم.
وأبرزت الإدارة أنّ المشتبه فيهم اعترفوا بوجود شخص من جنسية إفريقية جنوب الصحراء مقيم بتونس يتسلّم المواد المخدّرة ويتولّى ترويجها. وبعد الحصول على الأذون القانونية اللازمة، تم توجيه فرق أمنية إلى المنزل الذي يقطنه المشتبه به، حيث عُثر على سبعة أشخاص أجانب. وأظهرت التحريات أنّ مسافرة واحدة منهم على علاقة مباشرة بالمعني، فتمّ الاحتفاظ بها، فيما أُحيل بقية الأشخاص إلى الإدارة الفرعية للأبحاث لترحيلهم إلى بلدانهم.
وفي سياق متصل، كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عن إحالة شخصين قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، يوم السبت الفارط، على مصلحة الأبحاث العدلية، بعد ثبوت ابتلاعهما 79 كبسولة من المخدرات تحتوي على مادة الكوكايين الخام، بوزن إجمالي يُقدّر بنحو 1.2 كلغ.
