إحباط توريد 9 كلغ من المخدرات بمطار تونس قرطاج

أحبطت شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج محاولة توريد 9 كلغ من المخدرات تحتوي على مادة الكوكايين الخام، إضافة إلى تفكيك شبكتين دوليتين تنشطان في توريد المخدرات إلى البلاد عبر النقاط الحدودية التونسية.



وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، بأنّ العملية أسفرت أيضًا عن حجز مبلغ مالي قدره 2500 أورو، مع التعرّف على الأطراف الرئيسية الناشطة ضمن الشبكات المعنية، وإدراجهم بالتفتيش.



وبيّنت الإدارة أنّه تملتفتيشمن إفريقيا جنوب الصحراء، قدموا إلى مطار تونس قرطاج يوم الجمعة الفارط. وتبيّن أنّقاما بابتلاع كميات متفاوتة من المخدرات في شكلقبل وصولهما إلى تونس، فيما أنكر بقية المسافرين ابتلاعهم لأي مواد مخدّرة.ورغم الإنكار، تمّبالعاصمة، بالتنسيق مع، لإجراءللمعنيين، حيث تبيّن أنّابتلعوا كميات هامّة من الكبسولات داخل أحشائهم.وأبرزت الإدارة أنّ المشتبه فيهممن جنسية إفريقية جنوب الصحراءيتسلّم المواد المخدّرة ويتولّى ترويجها. وبعد الحصول على، تم توجيه فرق أمنية إلىالذي يقطنه المشتبه به، حيث عُثر على. وأظهرت التحريات أنّمنهم على علاقة مباشرة بالمعني، فتمّ، فيما أُحيل بقية الأشخاص إلىلترحيلهم إلى بلدانهم.وفي سياق متصل، كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عنقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، يوم السبت الفارط، على، بعد ثبوت ابتلاعهمامن المخدرات تحتوي على مادة، بوزن إجمالي يُقدّر بنحو