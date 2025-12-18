وزير البيئة: 90 بالمائة من ميزانية الوزارة للفترة 2026 2027 موجّهة لمجال التطهير

أكّد وزير البيئة، حبيب عبيد، أنّ حوالي 90 بالمائة من ميزانية وزارته للسنة القادمة موجّهة إلى المشاريع ذات العلاقة بمجال التطهير.



وأشار عبيد، الخميس، خلال اليوم الإعلامي، المخصّص لتقديم آخر المستجدات المتعلّقة بمشروع انجاز محطة التطهير جنوب مليان 2، المنجز في إطار البرنامج الرامي للحد من التلوّث بالبحر الأبيض المتوسط"ديبولماد"، الى الانتهاء من انجاز مخطط الوزارة للفترة 2026 /2027.



وأوضح أن المخطط يتضمن 5 محاور كبرى، تتمثل أساسا، في التطهير والتصرف في النفايات ومعالجتها وتهيئة الشريط الساحلي وإنجاز الحزام الأخضر. يذكر أن هذا الحزام الأخضر سيعمم على 7 ولايات، تتعلّق بصفاقس وقابس والقيران وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين بهدف تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وحماية البيئة، وإيقاف زحف الرمال.وقال، في السياق ذاته، أنّ وزارة البيئة تمكنت بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ادراج 40 مشروعا أوّلي، واستكملت دراستهم ضمن برنامج سنة 2026.وأشاروزير البيئة الى ان الوزارة برمجت 1300 مشروعا، ضمن مخططها للفترة 2026 /2027، بكلفة جملية تناهز 4 الاف مليار مليم مجموع 1500 مشروعا اقترحتها المجالس المحلية والجهوية والإقليمية.وأفاد أنّ أهم التوجهات في مجال النظافة والتصرف في النفايات، هو انتاج الطاقة باعتماد النفايات المنزلية. وأوضح إمكانية اعتماد 2800 طن من النفايات، تنتجها تونس الكبرى يوميا، لإنتاج الطاقة وتحويلها الى كهرباء وتمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استغلالها كطاقة خضراء.وأبرز رئيس مشروع محطة التطهير جنوب مليان، الياس الميلي، من جهته، أنّ المشروع، المقدّرة كلفته ب140 مليون دينار، يعد مشروعا استراتيجيا، ويهدف إلى تحسين أداء محطة جنوب مليان، وذلك برفع طاقة استيعابها من 40 ألف إلى 90 ألف متر مكعب يوميا، فضلا عن ادراج وحدة معالجة ثلاثية وذلك للترفيع من جودة المياه المعالجة، وتوسيع نطاق استعمالها في مجالي الفلاحة والصناعة.وأضاف الميلي، أنّ المحطّة مجهّزة بأحدث التقنيات المعتمدة على الصعيد العالمي، وتتماشى مع التطوّر الديمغرافي للضاحية الجنوبية للعاصمة، ومن المتوقع استكمال الاشغال الخاصّة بها أواخر 2026.وأشار رئيس دائرة بالديوان الرطني للتطهير، حاتم درين، إلى أنّ مشروع محطة التطهير جنوب مليان 2، يعد الأهم ضمن 10 مشاريع مموّلة من البرنامج الرامي للحد من التلوّث بالبحر الأبيض المتوسط "ديبولماد"، بولاية بن عروس.وقال أن موقع محطة جنوب مليان 2 اعتمد مثالا نموذجيا يبرز أهمية الاستثمارات في القطاع البيئي ودورها الاستراتيجي فيمجال احكام التصرف في المياه المستعملة.وأجرى وزير البيئة زيارة ميدانية لموقع محطة التطهير جنوب مليان 2 المنجزة، للتعرف على مستوى التقدم في مختلف مراحله باعتباره نموذجا عمليا في مجال حماية المحيط المائي من التلوّث.