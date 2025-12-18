مقابلة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم يفوز على نظيره البوتسواني 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6944387be263a5.18141189_phlomkgnieqjf.jpg width=100 align=left border=0>



فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره البوتسواني 2-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الخميس بمدينة طبرقة في اطار الاعداد لنهائيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025)وسجل نعيم السليتي هدفي منتخب نسور قرطاج (85 و90 من ركلة جزاء) فيما جاء هدف منتخب بوتسوانا عن طريق توميسانغ اوريبوني (50).



ويخوض المنتخب التونسي الدور الاول من النهائيات القارية في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اوغندا ونيجيريا وتنزانيا فيما يتواجد المنتخب البوتسواني في المجموعة الرابعة الى جانب البنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنيغال.