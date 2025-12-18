Babnet   Latest update 19:05 Tunis

مقابلة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم يفوز على نظيره البوتسواني 2-1

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره البوتسواني 2-1 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الخميس بمدينة طبرقة في اطار الاعداد لنهائيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025)
وسجل نعيم السليتي هدفي منتخب نسور قرطاج (85 و90 من ركلة جزاء) فيما جاء هدف منتخب بوتسوانا عن طريق توميسانغ اوريبوني (50).


ويخوض المنتخب التونسي الدور الاول من النهائيات القارية في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اوغندا ونيجيريا وتنزانيا فيما يتواجد المنتخب البوتسواني في المجموعة الرابعة الى جانب البنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنيغال.


