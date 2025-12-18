حزب التيار الشعبي يلتقي قيادات من حركات المقاومة الفلسطينية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943e4af6ed569.21300902_pgmikhnlqeofj.jpg width=100 align=left border=0>

التقى التيار الشعبي، أمس الأربعاء في مقره بتونس العاصمة، قيادات من "المقاومة الفلسطينية" ممثلين عن كل من حركة الجهاد الإسلامي (احسان عطايا) والجـبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عابد الزريعي) وحركة حماس (يوسف حمدان)، كانوا في زيارة إلى تونس بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال المهندس محمد الزواري.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ للتيار الشعبي نشره اليوم الخميس، الوضع في الأرض المحتلة ورؤية المـقاومة للمرحلة، حيث أكد الوفد الفلسطيني "القدرة السياسية العالية في إدارة المعركة في هذا المستوى في ظل وضع عربي ودولي بالغ التعقيد".









من جانبه، عبر التيار الشعبي عن "الثقة الكاملة والدعم المطلق لكل خيارات المقاومة"، مشددا على ضرورة الوعي بخطورة المرحلة والاستفادة من التجارب السابقة في الصراع مع العدو ومخططاته.