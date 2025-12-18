تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس
تنظم دار الشباب المدينة الجديدة بالشراكة مع المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر الجاري تحت شعار foot connect // uni par le sport
ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية دور الشباب الخليدية وبومهل وفوشانة وبن عروس والمركب الشبابي المغاربي رادس والمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ووحدة تنشيط الاحياء بن عروس ودار الشباب المدينة الجديدة
وتهدف هذه التظاهرة الى تأطير الشباب واستغلال أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية وتعزيز روح المواطنة والتعاون وتوفير مساحات للتفاعل الاجتماعي
وتعمل مؤسسات دور الشباب كمحفز للتنشيط المحلي وجسر للتواصل بين الشباب والسلطات والمساهمة في بناء أجيال واعية ومسؤولة من خلال تنظيم تظاهرات رياضية وأنشطة ثقافية متنوعة
