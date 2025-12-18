تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6412d6518412d4.88673037_fjnohpkeiqlmg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم دار الشباب المدينة الجديدة بالشراكة مع المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر الجاري تحت شعار foot connect // uni par le sport



ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية دور الشباب الخليدية وبومهل وفوشانة وبن عروس والمركب الشبابي المغاربي رادس والمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ووحدة تنشيط الاحياء بن عروس ودار الشباب المدينة الجديدة









وتهدف هذه التظاهرة الى تأطير الشباب واستغلال أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية وتعزيز روح المواطنة والتعاون وتوفير مساحات للتفاعل الاجتماعي



وتعمل مؤسسات دور الشباب كمحفز للتنشيط المحلي وجسر للتواصل بين الشباب والسلطات والمساهمة في بناء أجيال واعية ومسؤولة من خلال تنظيم تظاهرات رياضية وأنشطة ثقافية متنوعة وتهدف هذه التظاهرة الى تأطير الشباب واستغلال أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية وتعزيز روح المواطنة والتعاون وتوفير مساحات للتفاعل الاجتماعي