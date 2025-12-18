Babnet   Latest update 16:08 Tunis

تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر 2025 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس

Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 15:22
      
تنظم دار الشباب المدينة الجديدة بالشراكة مع المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تظاهرة كروية جهوية من 23 الى 26 ديسمبر الجاري تحت شعار foot connect // uni par le sport

ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية دور الشباب الخليدية وبومهل وفوشانة وبن عروس والمركب الشبابي المغاربي رادس والمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس ووحدة تنشيط الاحياء بن عروس ودار الشباب المدينة الجديدة



وتهدف هذه التظاهرة الى تأطير الشباب واستغلال أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية وتعزيز روح المواطنة والتعاون وتوفير مساحات للتفاعل الاجتماعي

وتعمل مؤسسات دور الشباب كمحفز للتنشيط المحلي وجسر للتواصل بين الشباب والسلطات والمساهمة في بناء أجيال واعية ومسؤولة من خلال تنظيم تظاهرات رياضية وأنشطة ثقافية متنوعة


