سيدي بوزيد: اضراب جهوي لأعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943d607cddfa5.72708751_plnegjihoqkmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025
      
دخل أعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، في اضراب جهوي عام، تعطلت على اثره خدمات النقل التى شملت التلاميذ والطلبة والمواطنين بكامل الولاية.

وبين الكاتب العام للنقابة الأساسية لفرع القوافل بسيدي بوزيد عصام الدين شعيبي في تصريح لصحفي "وات" ان هذا الاضراب يأتي "بعد تجاهل السلطة الجهوية والإدارة العامة لشركة القوافل لمطالب الاعوان الحياتية" مبينا ان المطالب "ليست مادية بل متعلقة أساسا بالسلامة وتكرّر الحوادث نتيجة عدم احترام معايير الصيانة وتواصل الاستهتار ورفض ارسال لجنة فنية مركزية تطّلع على ظروف عمل الاعوان ووضعية الحافلات، بالإضافة الى تهرؤ البنية التحتية للورشة ونقص السواق وقطع الغيار"، وفق قوله.



وأضاف انّ 50 حافلة فقط تقوم بنقل حوالي 14 ألف مشترك، وهو ما يفوق طاقتها بكثير خاصة مع نوعية المسالك الريفية والجبلية بجلمة والحنية وباطن الغزال "التي تجعل حياة مستعملي هذه الحافلات من تلاميذ وطلبة وسواق مهددة، حيث تعرض عدد من الحافلات في أكثر من مناسبة الى الاحتراق"، وفق قوله.
وقال ان وزارة النقل وعدت بإحداث ورشة جديدة بعد ان أصبحت الورشة الحالية التي تجاوز عمرها 30 سنة غير قادرة على تحسين وضعية الحافلات، وحمّل الادارة العامة المسؤولية الكاملة عمّا قد ينجرّ عن هذا الوضع خاصة بعد ان تم عقد جلسات رسمية مع كلّ من الرئيس المدير العام والمسؤول الجهوي بسيدي بوزيد من أجل المطالبة بإصلاح الحافلات وصيانتها العاجلة ودعم الأسطول الذي أصبح غير كافٍ بالمرة لتلبية حاجيات الجهة.


