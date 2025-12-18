Babnet   Latest update 16:08 Tunis

ندوة حول اللغة العربية وتضافر الاختصاصات يوم 20 ديسمبر 2025 بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943cfba6eb8d2.40730793_qmhojenlkfgpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025
      
تنظم الجمعية التونسية للتربية والثقافة بالشراكة مع المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة، ندوة حول " اللغة العربية وتضافر الاختصاصات"، يوم السبت 20 ديسمبر الجاري، بمقر المكتبة

وتندرج هذه الندوة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الموافق ليوم 18 ديسمبر من كل سنة والذي يعد مناسبة للاعتزاز باللغة العربية والمحافظة عليها وتعزيز استخدامها في التعليم والمعرفة والحياة اليومية وترسيخ قيمها في نفوس الاجيال القادمة



ويتضمن البرنامج مداخلات حول "خواطر حول تشوهات الثقافة بين اللغة الام ولغة اليوم" و" اللغة العربية والامن الثقافي " و" اللغة واتساع المدى في تحولات الادب العربي" و" منصات الاعلام الحديثة جسر لتعزيز استخدام العربية " و" العربية والخطاب الغنائي " و" العربية والخطاب التعليمي" و" اللغة العربية والخطاب الموسيقى" و" المكروفون بين العربية والدارجة "


الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
