كأس القارات للأندية فيفا قطر 2025: لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سعيد بالتتويج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6378a1ae9d4830.78070361_mgipqnkefhljo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 10:52 قراءة: 1 د, 28 ث
      
أعرب الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم فيفا قطر 2025 للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه على فلامنغو البرازيلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الاربعاء على ملعب أحمد بن علي بقطر.

وقال إنريكي، في كلمته خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة:" نحن سعداء بالفوز باللقب وسنحافظ على مسيرتنا المتوازنة في السعي لحصد المزيد من البطولات، أريد توجيه التهنئة لكافة اللاعبين ونهدي اللقب لجماهيرنا."

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة وظهرنا في الشوط الأول بالصورة المأمولة لكننا واجهنا صعوبات أمام المنافس الذي سيطر على بعض مجريات المباراة، ورغم ذلك استطعنا الوصول الى ركلات الترجيح وفزنا باللقاء".

وأشاد مدرب الفريق الباريسي بمدرب فلامنغو البرازيلي فيليبي لويس، مؤكدا أنه قاد الفريق لألقاب عديدة هذا الموسم وهو من المدربين الرائعين في البرازيل.
واختتم إنريكي تصريحاته بالتأكيد على طموحه في مواصلة الصعود نحو البطولات وعيش لحظات مثالية في النادي، معربا عن أمله في أن يواصل على نفس المنوال في مباراته المقبلة في كأس فرنسا.
من ناحيته، أعرب فيليبي لويس مدرب فلامنغو عن خيبة أمله عقب الخسارة بعد أن حسمت ركلات الترجيح المباراة لفائدة الفريق الفرنسي.
وقال لويس، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، إنه لا يحب الخسارة ويشعر بالحزن، ولكنه فخور بأداء اللاعبين بعدما قدموا مباراة تاريخية وكانوا قريبين جدا من التتويج، وظهروا بشكل رائع خلال مجريات اللعب.
وأضاف "لقد واجهنا منافسا صعبا يملك أفضل مدرب في العالم، أنا معجب بأسلوب المدرب لويس إنريكي، لقد خسرنا بالتفاصيل الصغيرة في نهاية المطاف وركلات الترجيح صعبة للغاية".
وحول استمراره مع فلامنغو، أشار لويس إلى أنه لم يحصل على أي عروض من أندية أوروبية، كما أنه ليس الآن الوقت المناسب للحديث عن مستقبله مع النادي وكل تركيزه كان ينصب على النهائي وقيادته للفريق البرازيلي.


