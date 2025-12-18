نيجيريا تزعم أن الكونغو الديمقراطية دفعت بلاعبين غير مؤهلين في تصفيات كأس العالم

قال متحدث باسم الجامعة النيجيرية لكرة القدم إن نيجيريا قدمت التماسا إلى الفيفا تزعم فيه أن الكونغو الديمقراطية دفعت بلاعبين غير مؤهلين في الملحق الإفريقي بتصفيات كأس العالم 2026.



وفازت الكونغو الديمقراطية على نيجيريا بركلات الترجيح في الشهر الماضي لتحافظ على آمالها في الظهور بالمونديال الذي تستضيفه أمريكا الشمالية، ومن المقرر أن تشارك في الملحق العالمي الذي ستتنافس فيه ستة منتخبات في مارس 2026 للحصول على مقعدين في النهائيات التي تضم 48 فريقا.



وترى الجامعة النيجيرية لكرة القدم أن الكونغو الديمقراطية سمحت لعدد من اللاعبين مزدوجي الجنسية باللعب دون استيفاء المعايير المطلوبة.وقال محمد سانوسي الأمين العام للجامعة النيجيرية لكرة القدم للصحفيين "تنص القواعد في الكونغو الديمقراطية على أنه لا يمكن الحصول على جنسية مزدوجة".وأضاف "هناك الكثير من اللاعبين يحملون جوازات سفر أوروبية، بعضهم يحمل جوازات سفر فرنسية، وبعضهم يحمل جوازات سفر هولندية".وتابع "تنص لوائح الفيفا على أنه بمجرد حصولك على جواز سفر بلدك فإنك تصبح مؤهلا، من وجهة نظرنا هم مؤهلون ولهذا السبب وافق الفيفا على مشاركتهم".وأكمل "لكن ادعاءنا هو أن الفيفا تعرضت للخداع في السماح لهم بالمشاركة، لأنه ليس من مسؤولية الفيفا التأكد من الالتزام بلوائح الكونغو الديمقراطية، تعتمد الفيفا على لوائحها الخاصة، وعلى أساس ما تم تقديمه للفيفا تمت الموافقة عليهم".وأردف "يمكننا ان نقول إنها كانت عملية احتيال".ورفضت جامعة الكونغو الديمقراطية لكرة القدم هذه الادعاءات.وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "إذا لم تستطع الفوز على أرض الملعب، فلا تحاول الفوز من الباب الخلفي".وأضافت "يجب أن تُلعب كأس العالم بكرامة وثقة. وليس بحيل المحامين. هاتوا ما عندكم".ولم ترد الفيفا على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل. وستقام كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.