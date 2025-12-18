Babnet   Latest update 14:35 Tunis

الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943cd27725353.12127758_gloqjnekfmphi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 13:42
      
ينظم الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، ملتقى وطنيا تحت شعار "برامج التكوين وآليات الادماج المهني" وذلك من 19 الى 21 ديسميبر الجاري بمدينة سوسة

ويشارك في الملتقى ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني ومختلف المربين والمكونين والفاعلين

في المجال الاجتماعي والاحاطة بذوي الاعاقة


كما يهدف الى مناقشة برنامج تكوين وادماج 4000 من حاملي الاعاقة في الحياة الاقتصادية والخروج باستراتيجية وطنية لتطوير برامج الادماج المهني والاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنية

ويتضمن البرنامح ندوة حول "برامج التنكوين المهني والادماج الاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنية من الفئة العمرية (16-40 سنة)" ومناقشة برامج التمويل والفرص الممكنة للادماج الاقتصادي وفق الاختصاصات والمهارات المتوفرة

وسيتم، أيضا تنظيم ورشات عمل حول تقنيات صياغة مشاريع الاحاطة والادماج في اطار الشراكات الدولية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاصة في دعم برامج الاحاطة بذوي الاعاقة وحول الاستراتيجية الاتصالية والتحسيسية لللاتحاد للتعريف بمختلف برامجه ودعم دور الدولة في الاحاطة بذوي الاعاقة

كما سيتم، على هامش الملتقى تنظيم معرض ابتكارات لمنخرطي الاتحاد للتعريف بمنتوجات مختلف الورشات التكوينية والتنشيطية التابعة له واطلاق المنصة الالكترونية الجديدة

وتجدر الاشارة، الى أن الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا تأسس سنة 1959 ويضم 91 فرعا موزعين على كامل ولايات الجمهورية، ويتكفل ببرامج الاحاطة بأكثر من 10 آلاف شخص من حاملي الاعاقة من مختلف الفئات العمرية

ويوفر الاتحاد برامج للادماج المهني والتكوين والتأهيل والادماج والترفيه لذوي الاعاقة اضافة الى التحسيس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للقاصرين ذهنيا وتيسير انخراطهم في سوق الشغل


رصد


Babnet

