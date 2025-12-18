الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا من 19 الى 21 ديسمبر 2025 بمدينة سوسة

ينظم الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا، ملتقى وطنيا تحت شعار "برامج التكوين وآليات الادماج المهني" وذلك من 19 الى 21 ديسميبر الجاري بمدينة سوسة



ويشارك في الملتقى ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني ومختلف المربين والمكونين والفاعلين



في المجال الاجتماعي والاحاطة بذوي الاعاقةكما يهدف الى مناقشة برنامج تكوين وادماج 4000 من حاملي الاعاقة في الحياة الاقتصادية والخروج باستراتيجية وطنية لتطوير برامج الادماج المهني والاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنيةويتضمن البرنامح ندوة حول "برامج التنكوين المهني والادماج الاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنية من الفئة العمرية (16-40 سنة)" ومناقشة برامج التمويل والفرص الممكنة للادماج الاقتصادي وفق الاختصاصات والمهارات المتوفرةوسيتم، أيضا تنظيم ورشات عمل حول تقنيات صياغة مشاريع الاحاطة والادماج في اطار الشراكات الدولية والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاصة في دعم برامج الاحاطة بذوي الاعاقة وحول الاستراتيجية الاتصالية والتحسيسية لللاتحاد للتعريف بمختلف برامجه ودعم دور الدولة في الاحاطة بذوي الاعاقةكما سيتم، على هامش الملتقى تنظيم معرض ابتكارات لمنخرطي الاتحاد للتعريف بمنتوجات مختلف الورشات التكوينية والتنشيطية التابعة له واطلاق المنصة الالكترونية الجديدةوتجدر الاشارة، الى أن الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا تأسس سنة 1959 ويضم 91 فرعا موزعين على كامل ولايات الجمهورية، ويتكفل ببرامج الاحاطة بأكثر من 10 آلاف شخص من حاملي الاعاقة من مختلف الفئات العمريةويوفر الاتحاد برامج للادماج المهني والتكوين والتأهيل والادماج والترفيه لذوي الاعاقة اضافة الى التحسيس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للقاصرين ذهنيا وتيسير انخراطهم في سوق الشغلرصد