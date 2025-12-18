الفيلم التحريكي "العصافير لا تهاجر" للتونسي رامي الجربوعي ضمن مهرجان صاندانس السينمائي بالولايات المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943cc4d7139a8.27899350_pmkhenflqjgio.jpg width=100 align=left border=0>

تم الإعلان عن اختيار الفيلم القصير التحريكي العصافير لا تهاجر «The Bird’s Placebo» للمخرج رامي الجربوعي ضمن المشاركات الرسمية في مهرجان صاندانس السينمائي 2026.



وسيقدم هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول يوم 23 جانفي المقبل في مهرجان صاندانس السينمائي أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، ليمثل بذلك التحريك التونسي على الساحة الدولية.





ويقام المهرجان في "بارك سيتي" و"صالت لايك سيتي" في الولايات المتحدة الأمريكية من 22 جانفي إلى 1 فيفري 2026 .





ويمكن للجمهور اكتشاف هذا الفيلم الذي يروي من خلاله رامي الجربوعي قضايا تتعلق بالشباب والهجرة والهوية انطلاقا من قصة يحيى الشاب المقعد الذي يقطن احد الأحياء الشعبية الفقيرة، والذي يحلم بأن يقطع البحر المتوسط أملا في تحقيق حياة أفضل.



وجدير بالذكر أن هذا الفيلم التحريكي القصير يعرض أيضا حاليا ضمن فعاليات الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية التي كانت انطلقت يوم 13 من الشهر الحالي ويسدل عليها الستار يوم السبت 20 ديسمبر 2025.

