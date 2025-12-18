Babnet   Latest update 11:23 Tunis

الفيلم التحريكي "العصافير لا تهاجر" للتونسي رامي الجربوعي ضمن مهرجان صاندانس السينمائي بالولايات المتحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6943cc4d7139a8.27899350_pmkhenflqjgio.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Decembre 2025 - 10:39 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تم الإعلان عن اختيار الفيلم القصير التحريكي العصافير لا تهاجر «The Bird’s Placebo» للمخرج رامي الجربوعي ضمن المشاركات الرسمية في مهرجان صاندانس السينمائي 2026.

وسيقدم هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول يوم 23 جانفي المقبل في مهرجان صاندانس السينمائي أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، ليمثل بذلك التحريك التونسي على الساحة الدولية.

ويقام المهرجان في "بارك سيتي" و"صالت لايك سيتي" في الولايات المتحدة الأمريكية من 22 جانفي إلى 1 فيفري 2026 .


ويمكن للجمهور اكتشاف هذا الفيلم الذي يروي من خلاله رامي الجربوعي قضايا تتعلق بالشباب والهجرة والهوية انطلاقا من قصة يحيى الشاب المقعد الذي يقطن احد الأحياء الشعبية الفقيرة، والذي يحلم بأن يقطع البحر المتوسط أملا في تحقيق حياة أفضل.

وجدير بالذكر أن هذا الفيلم التحريكي القصير يعرض أيضا حاليا ضمن فعاليات الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية التي كانت انطلقت يوم 13 من الشهر الحالي ويسدل عليها الستار يوم السبت 20 ديسمبر 2025.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320432


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 ديسمبر 2025 | 27 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:48
12:23
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
17°-14
18°-13
17°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2819,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :