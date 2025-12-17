بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ... (الجولة 19 – الدفعة الثانية): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي جرت مساء اليوم الأربعاء:
النتائج
قاعة رشاد خواجة
مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت
(إيقاف المباراة بعد 8 دقائق من بدايتها بسبب عدم صلاحية أرضية القاعة، وستعاد المباراة يوم 23 ديسمبر الجاري)
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي: 24-32
قاعة طبلبة
نسر طبلبة – بعث بني خيار: 24-30
قاعة بئر شلوف
جمعية الحمامات – نادي قصور الساف: 24-26
قاعة جمال
نادي جمال – الملعب التونسي: 28-27
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – النجم الساحلي: 27-27
الترتيبالترجي الرياضي: 55 — 19
النادي الإفريقي: 52 — 19
النجم الساحلي: 46 — 19
نادي ساقية الزيت: 43 — 18
سبورتينغ المكنين: 39 — 19
بعث بني خيار: 38 — 19
نادي جمال: 37 — 19
مكارم المهدية: 33 — 18
نادي قصور الساف: 30 — 19
جمعية الحمامات: 29 — 19
الملعب التونسي: 29 — 19
نسر طبلبة: 21 — 19
