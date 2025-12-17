بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ... (الجولة 19 – الدفعة الثانية): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6942edd56f5685.24391393_jqeigofknmphl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي جرت مساء اليوم الأربعاء:



النتائج





قاعة رشاد خواجة



مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت

(إيقاف المباراة بعد 8 دقائق من بدايتها بسبب عدم صلاحية أرضية القاعة، وستعاد المباراة يوم 23 ديسمبر الجاري)



قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي: 24-32



قاعة طبلبة

نسر طبلبة – بعث بني خيار: 24-30



قاعة بئر شلوف

جمعية الحمامات – نادي قصور الساف: 24-26



قاعة جمال

نادي جمال – الملعب التونسي: 28-27



الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 – قاعة القرجاني

النادي الإفريقي – النجم الساحلي: 27-27



الترتيب

الترجي الرياضي: 55 — 19

النادي الإفريقي: 52 — 19

النجم الساحلي: 46 — 19

نادي ساقية الزيت: 43 — 18

سبورتينغ المكنين: 39 — 19

بعث بني خيار: 38 — 19

نادي جمال: 37 — 19

مكارم المهدية: 33 — 18

نادي قصور الساف: 30 — 19

جمعية الحمامات: 29 — 19

الملعب التونسي: 29 — 19

