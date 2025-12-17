Babnet   Latest update 19:17 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد ... (الجولة 19 – الدفعة الثانية): النتائج والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6942edd56f5685.24391393_jqeigofknmphl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 18:51 قراءة: 0 د, 52 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي جرت مساء اليوم الأربعاء:

النتائج


قاعة رشاد خواجة

مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت
(إيقاف المباراة بعد 8 دقائق من بدايتها بسبب عدم صلاحية أرضية القاعة، وستعاد المباراة يوم 23 ديسمبر الجاري)

قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي: 24-32

قاعة طبلبة
نسر طبلبة – بعث بني خيار: 24-30

قاعة بئر شلوف
جمعية الحمامات – نادي قصور الساف: 24-26

قاعة جمال
نادي جمال – الملعب التونسي: 28-27

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 – قاعة القرجاني
النادي الإفريقي – النجم الساحلي: 27-27

الترتيب

الترجي الرياضي: 55 — 19
النادي الإفريقي: 52 — 19
النجم الساحلي: 46 — 19
نادي ساقية الزيت: 43 — 18
سبورتينغ المكنين: 39 — 19
بعث بني خيار: 38 — 19
نادي جمال: 37 — 19
مكارم المهدية: 33 — 18
نادي قصور الساف: 30 — 19
جمعية الحمامات: 29 — 19
الملعب التونسي: 29 — 19
نسر طبلبة: 21 — 19


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320412


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 | 26 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:07
14:47
12:22
07:26
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
21°-15
18°-14
17°-14
16°-11
  • Avoirs en devises
    24498,4

  • (16/12)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,42139 DT        1$ =2,91737 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :