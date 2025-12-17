Babnet   Latest update 09:05 Tunis

ولاية تونس: جلسة عمل حول الاستعدادات للشروع في تنفيذ أشغال مشروع تهيئة عديد الأحياء يوم 22 ديسمبرالجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Decembre 2025 - 08:04
      
انعقدت بمقر ولاية تونس جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ مشاريع تهذيب الأحياء المدرجة بالجيل الثاني من برنامج تهذيب الأحياء السكنية ،وخصصت للتنسيق والاستعداد للشروع في تنفيذ أشغال مشروع تهيئة أحياء الطرابلسي- الدريدي وأرض حريز و20 مارس و25 جويلية بمعتمدية سيدي حسين التي ستنطلق يوم 22 ديسمبر الجاري

وأكد والي تونس ، عماد بوخريص الذي أشرف على الجلسة ،على أهمية مشاريع برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية من تنفيذ وكالة التهذيب والتجديد العمراني، مثمنا في هذا الصدد ،التدخلات المنجزة بالجهة عامة، وبمعتمدية سيدي حسين على وجه الخصوص

وأشار الوالي الى انه تمت تهيئة وتأهيل عديد الأحياء السكنية وتطوير بنيتها التحتية ،بما ساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، داعيا الى مزيد التنسيق بين كل الأطراف المعنية، لا سيما المستلزمين العموميين في ما يتعلق بالشبكات العمومية لتفادي أي تعطيل للإنجاز

وتم التطرق أيضا خلال الجلسة، إلى ضرورة تهيئة أحياء بيرين 1و بيرين 2 ،حيث أوصى الوالي بالعمل على توفير اعتمادات إضافية لإدراجهما ضمن تدخلات وكالة التهذيب والتجديد العمراني
يشارالى أنّ ولاية تونس، ووكالة التهذيب والتجديد العمراني، وبلدية سيدي حسين ساهمت في توفير اعتمادات إضافية تقدر ب500 ألف دينار لتغطية حاجيات الأحياء المذكورة


