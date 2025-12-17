الألعاب الإفريقية للشباب: ذهبيتان لتونس في الجيدو وبرونزية في السباحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69426bd7148447.80856093_jilkqeomfgphn.jpg width=100 align=left border=0>

تُوّجت لاعبة الجيدو أسيل بنور بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 40 كلغ، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات اليوم السابع من الألعاب الإفريقية للشباب المقامة بأنغولا من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري، وذلك إثر فوزها في النهائي على المصرية شروق عطية.



كما أحرزت التونسية رنيم بن سليمان الميدالية الذهبية في وزن أقل من 63 كلغ بعد تفوقها في الدور النهائي على المصرية دليدة الغرباوي، مؤكدة حضور الجيدو التونسي بقوة في هذه التظاهرة القارية.









وفي منافسات السباحة، واصل السباح التونسي يوسف دومة تألقه بإحرازه الميدالية الذهبية الثانية له في هذه الألعاب، بعد فوزه بسباق 1500 متر سباحة حرة بزمن قدره 16 دقيقة و10 ثوان و22 جزءًا من المائة، إثر تتويجه سابقًا بذهبية 400 متر سباحة حرة.



من جهته، أحرز السباح محمد ياسين المزوغي الميدالية الفضية في سباق 400 متر أربع سباحات بتوقيت 4 دقائق و49 ثانية و48 جزءًا من المائة، إضافة إلى ميدالية برونزية في سباق 200 متر سباحة متنوعة بزمن 2 دقيقة و15 ثانية و47 جزءًا من المائة.



كما نالت التونسية كنزة العياري الميدالية البرونزية في سباق 800 متر سباحة حرة بتوقيت 9 دقائق و36 ثانية و80 جزءًا من المائة، إلى جانب تتويج فريق السيدات المتكوّن من عائشة بن ميلاد، وإيلاف العمري، وإسراء عوام، وكنزة العياري بالميدالية البرونزية في سباق التتابع 4×100 متر سباحة متنوعة بتوقيت 4 دقائق و38 ثانية و94 جزءًا من المائة.



وفي منافسات المبارزة، أحرز محمد الهادي غنجة الميدالية البرونزية في اختصاص سلاح السابر فردي، ليُضيف ميدالية جديدة إلى رصيد المشاركة التونسية في هذه الألعاب.

