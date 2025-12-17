Babnet   Latest update 11:54 Tunis

وزير التجهيز يتباحث مع رئيس هيئة الأشغال العامة القطرية تطوير التعاون الفني

Publié le Mercredi 17 Decembre 2025
      
تباحث وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، مع  رئيس هيئة الأشغال العامة القطرية، محمد بن العزيز المير، إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال انجاز مشاريع البنية التحتية وتطوير التعاون الفني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في قطاع الأشغال العامة والبنية التحتية.
 
وجاء اللقاء، على هامش أعمال المنتدى الوزاري العربي السادس للاسكان والتنمية الحضرية بالدوحة قطر، وفق بلاغ اصدرته وزارة التجهيز الاربعاء.

 

وقد أدى وزير التجهيز والاسكان صلاح الوزاري والوفد الرسمي المرافق، بالمناسبة، زيارة إلى هيئة الأشغال العامة القطرية.
وقد شاركت تونس في فعاليات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بالدوحة.
 
واستعرض وزير التجهيز، ممثل تونس،  في كلمته  أهم المشاريع والبرامج خاصة المتعلقة باستعادة الدور الاجتماعي للدولة في مختلف المجالات لاسيما  السكن وذلك في إطار تنفيذ الارادة السياسية التي رسمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق بلاغ للوزارة.


