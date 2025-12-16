شركة "با غلاس" المتخصصة في صناعة المنتجات الزجاجية تعلن إعتزامها الإستثمار في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694182780acc44.61837614_pqknijmeflohg.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الرئيس التنفيذي للشركة البرتغالية با غلاس BA Glass، تياغو موريرا دا سيلفا المتخصصة في صناعة المنتجات الزجاجية، لدى لقائه، الثلاثاء، بوزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ،إختيار الشركة لتونس للإستثمار فيها.



ويتنزل هذا الاختيار، وفق المسؤول، اعتبارا لجملة من العوامل الهامة كالموقع الجغرافي الحيوي وتوفر الكفاءات والموارد البشرية اللازمة وهو ما ينسجم، مع أهدافها الاستراتيجية في توسيع أنشطتها نحو فضاءات جديدة، وواعدة، لاسيما، الفضاء الإفريقي.









وقدم موريرا دا سيلفا، خلال اللقاء، الذي انتظم بمقر الوزارة، لمحة حول نشاط الشركة، وفروعها في عدد من البلدان، إلى جانب برامجها المستقبلية لمزيد التطوير والتعصير.



من جانبه عبرعبد الحفيظ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عن ارتياحه لاختيار تونس لتوسيع أنشطة الشركة، مؤكدا أهميّة تناغم أهدافها الاستراتيجية مع أولويّات تونس، خاصّة، على مستوى خلق فرص جديدة للتشغيل ونقل التكنولوجيات الحديثة ودعم التصدير.



وأعرب في هذا الصدد، عن استعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالإستثمار لمرافقة الشٌركة، حتّى ينطلق نشاطها في أفضل الظروف والآجال.