Babnet   Latest update 17:43 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694180da011953.84091142_onqgilefjmpkh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 16:54 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تعادل النادي الإفريقي مع ضيفه النجم الساحلي بنتيجة 27-27، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء بقاعة القرجاني، ضمن مباراة متقدمة لحساب الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النجم الساحلي بنتيجة 15-12، قبل أن ينجح النادي الإفريقي في العودة خلال الفترة الثانية وفرض التعادل في لقاء اتسم بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.



ومن المنتظر أن تُستكمل بقية مقابلات الجولة غدًا الأربعاء وفق البرنامج التالي:

* قاعة رشاد خواجة بالمهدية (س 16):
مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت

* قاعة المكنين (س 16):
سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي

* قاعة طبلبة (س 16):
نسر طبلبة – بعث بني خيار

* قاعة بئر شلوف (س 16):
جمعية الحمامات – نادي قصور الساف

* قاعة جمال (س 16):
نادي جمال – الملعب التونسي

الترتيب

* الترجي الرياضي: 52 نقطة / 18 مباراة
* النادي الإفريقي: 52 نقطة / 19 مباراة
* النجم الساحلي: 46 نقطة / 19 مباراة
* نادي ساقية الزيت: 43 نقطة / 18 مباراة
* سبورتينغ المكنين: 38 نقطة / 18 مباراة
* بعث بني خيار: 35 نقطة / 18 مباراة
* نادي جمال: 34 نقطة / 18 مباراة
* مكارم المهدية: 33 نقطة / 18 مباراة
* جمعية الحمامات: 28 نقطة / 18 مباراة
* الملعب التونسي: 28 نقطة / 18 مباراة
* نادي قصور الساف: 27 نقطة / 18 مباراة
* نسر طبلبة: 20 نقطة / 18 مباراة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320350


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet20°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-15
20°-13
21°-15
17°-14
16°-13
  • Avoirs en devises
    24038,2

  • (15/12)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,42158 DT        1$ =2,91899 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/12)   2994,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :