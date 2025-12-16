بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694180da011953.84091142_onqgilefjmpkh.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل النادي الإفريقي مع ضيفه النجم الساحلي بنتيجة 27-27، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء بقاعة القرجاني، ضمن مباراة متقدمة لحساب الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النجم الساحلي بنتيجة 15-12، قبل أن ينجح النادي الإفريقي في العودة خلال الفترة الثانية وفرض التعادل في لقاء اتسم بالندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.









ومن المنتظر أن تُستكمل بقية مقابلات الجولة غدًا الأربعاء وفق البرنامج التالي:



* قاعة رشاد خواجة بالمهدية (س 16):

مكارم المهدية – نادي ساقية الزيت



* قاعة المكنين (س 16):

سبورتينغ المكنين – الترجي الرياضي



* قاعة طبلبة (س 16):

نسر طبلبة – بعث بني خيار



* قاعة بئر شلوف (س 16):

جمعية الحمامات – نادي قصور الساف



* قاعة جمال (س 16):

نادي جمال – الملعب التونسي



الترتيب

* الترجي الرياضي: 52 نقطة / 18 مباراة

* النادي الإفريقي: 52 نقطة / 19 مباراة

* النجم الساحلي: 46 نقطة / 19 مباراة

* نادي ساقية الزيت: 43 نقطة / 18 مباراة

* سبورتينغ المكنين: 38 نقطة / 18 مباراة

* بعث بني خيار: 35 نقطة / 18 مباراة

* نادي جمال: 34 نقطة / 18 مباراة

* مكارم المهدية: 33 نقطة / 18 مباراة

* جمعية الحمامات: 28 نقطة / 18 مباراة

* الملعب التونسي: 28 نقطة / 18 مباراة

* نادي قصور الساف: 27 نقطة / 18 مباراة

