وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية

Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 15:10
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم أمس الإثنين بسفارة الجمهورية التونسية بالرياض، بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية من الكفاءات التي تعمل في شتى الميادين والقطاعات المتصلة بالصحة والتعليم والمال والتعليم العالي وتكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي.

وقد نقل الوزير بهذه المناسبة تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى كافة التونسيين المقيمين بالمملكة وحرصه على توفير الإحاطة والرعاية اللازمتين لفائدتهم ، مشيدا بالمستوى المرموق الذي طالما ميز أبناء الجالية التونسية بالمملكة العربية السعودية على مرّ العقود الماضية والسمعة التي يحضون بها لدى سلطات بلد الإقامة.



كما بيّن الوزير أن العامل البشري يُعدّ من بين الأسباب التي تساهم في توطيد العلاقات الأخوية التونسية السعودية وتدعم التعاون القائم بين البلدين، مستعرضا أهم المحطات التي ميزت تاريخ العلاقات بين البلدين على مدى العقود السبع الماضية إبان استقلال تونس وخلال بناء الدولة الحديثة وصولا إلى المرحلة الحالية.

وأكد الحرص الذي يحدو قيادتي البلدين على تطوير الشراكة التونسية السعودية، وذلك من خلال إيجاد آليات جديدة تعتمد وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة سبيلا للتنمية الشاملة المشتركة مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بالمملكة في الإسهام في إنجاز هذه المشاريع في أفق الاستحقاقات الثنائية القادمة بفضل ما تتوفر عليه من دراية ومعرفة بالشأن الاقتصادي وربط الصلة وتشبيك المصالح بين البلدين.

هذا وكان اللقاء مناسبة تولى فيها الوزير تكريم وفد المنتخب الوطني للكيوكشنكاي الذي تحصل على ميدالية ذهبية وميدالية فضية في البطولة العالمية للكيوكشنكاي التي أقيمت بالرياض من 10 إلى 14 ديسمبر 2025.
