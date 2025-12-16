Babnet   Latest update 16:04 Tunis

محكمة فرنسية تأمر باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو إلى مبابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64bb90f7873df5.61942410_qmnliepjhofgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 15:08
      
أمرت محكمة عمالية في باريس اليوم الثلاثاء نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو (70.6 مليون دولار) إلى مهاجمه السابق كيليان مبابي كراتب ومكافآت غير مدفوعة، لتنتهي بذلك جزئيا أحد أكثر النزاعات حدة في كرة القدم الفرنسية.

وجاء هذا الحكم بعد أشهر من الجدل القانوني بعد أن رفع مهاجم منتخب فرنسا دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان بشأن مدفوعات قال إنها لم تدفع عن أشهر أفريل وماي وجوان 2024، قبل وقت قصير من رحيله عن النادي وانتقاله إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وقالت فريدريك كاسيرو محامية مبابي "نشعر بالرضا عن الحكم، هذا ما يمكن توقعه عندما لا يتم دفع الرواتب".


ووجدت المحكمة أن باريس سان جيرمان لم يدفع راتب مبابي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية ومكافأة توقيع مستحقة بموجب عقده.
وتم الاعتراف بهذه المبالغ على أنها مستحقة بموجب قرارين لرابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين في سبتمبر وأكتوبر 2024.
وقال القضاة إن باريس سان جيرمان لم يقدم أي اتفاق مكتوب يظهر أن مبابي تنازل عن حقه.


