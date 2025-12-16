أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان يؤدون زيارة عمل إلى لاهاي

يؤدّي وفد من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، زيارة عمل إلى مدينة لاهاي بمملكة هولندا، من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع الجالية التونسية بالخارج، والاطلاع على التجارب والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالمجالين التشريعي والقضائي.



والتقى الوفد أمس الاثنين بمقرّ السفارة، ثلة من الجالية التونسية بهولندا، ضمت كفاءات من خبراء ورجال أعمال وأصحاب شركات ناشئة ورياضيين وممثلي المجتمع المدني، حيث تم التطرّق إلى مشاغل الجالية، وفي مقدّمتها غياب خط جوي مباشر بين تونس وهولندا، وما يسبّبه من صعوبات وكلفة في التنقل.



وشدّد أفراد الجالية، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الثلاثاء، على أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية وتنظيم الاحتفالات الوطنية، مع الحث على تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية، حفاظا على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الصاعدة، داعين إلى تشجيع السياحة الرياضية عبر تنظيم تربّصات رياضية في تونس.كما تناول النّقاش، مواضيع تتصل بآفاق الاستثمار والتوجّه نحو الأسواق الإفريقية، وتفادي الازدواج الضريبي وتبسيط إجراءات اقتناء العقارات، واستنساخ تجربة الشركات الأهلية لفائدة التونسيين بالخارج، الى جانب تسريع الانخراط في التحوّل الطاقي والاستفادة من خبرة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج في هذا المجال، وكذلك دعم الابتكار لدى الشباب، واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لصورة تونس.وأعرب أفراد الجالية التونسية بهولندا، عن استعدادهم لدفع الاستثمار والمساهمة في دعم مسيرة التنمية بتونس، داعين الى تبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.من جهته، أفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري، بأن هذا اللقاء يترجم اهتمام الدولة بالجالية التونسية بالخارج، وحرصها على جعلها شريكا فاعلا في مسار التنمية، مؤكدا أنّ كل الإشكاليات المطروحة ستكون محلّ متابعة من قبل البرلمان في إطار دوره التشريعي والرقابي. كما أشار الى أنه ستتم إحالة مسألة إحداث خط جوي مباشر بين تونس وهولندا للدرس في مستوى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.وأكد أعضاء الوفد التزامهم بالعمل على اقتراح تشريعات ومبادرات جديدة لتيسير الاستثمار، مذكّرين بأنّ عددا من الفصول الإضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2026 تترجم هذا التوجّه.كما زار الوفد محكمة العدل الدولية، حيث تعرّف على مهامها واختصاصاتها القضائية والاستشارية، وطريقة نظرها في القضايا المعروضة، ومكانتها كأعلى هيئة قضائية دولية، وعلى دورها في تكريس العدالة الدولية واحترام الشرعية القانونية بين الدول.وقام أعضاء الوفد بزيارة لأروقة قصر السلام، واطّلعوا على القيمة التاريخية والمعمارية لهذا الصرح الدولي العريق، الذي يحتضن أهم المؤسسات القضائية الدولية. وثمّنوا رمزيته كمركز عالمي لإرساء السلم وترسيخ الحوار، وتعزيز ثقافة القانون والعدل بين الشعوب.