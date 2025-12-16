إنتاج الكهرباء في تونس يرتفع بنسبة 4 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2025

ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بموفى شهر أكتوبر 2025 بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ نحو 17.499 جيغاواط ساعة، في حين سجّل الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي زيادة بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.



وأوضح المرصد أنّ أسطول إنتاج الكهرباء اعتمد خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي، الذي ساهم بنحو 94 بالمائة في توليد الكهرباء. كما سُجّل ارتفاع ملحوظ في واردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، حيث ساهمت في تغطية حوالي 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية.



تراجع إنتاج المحروقات



الطلب على الغاز والمواد البترولية



وبلغ الإنتاج الوطني للنفط بموفى أكتوبر 2025 حوالي، مسجّلًا انخفاضًا بنسبةمقارنة بموفى أكتوبر 2024. كما تراجع إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، بنسبةليبلغ نحووأشار المرصد إلى أنّ قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات يواجه منذ سنوات، من أبرزها تذبذب أسعار النفط عالميًا، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلىفي أغلب الحقول.كما تراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بموفى أكتوبر 2025 بنسبةمقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ حوالي، وذلك نتيجة تواصل انخفاض إنتاج أهم الحقول وغياب مشاريع حفر واكتشافات جديدة.وسجّلت كميات الإتاوة الجملية انخفاضًا بنسبةلتبلغ، مقابلخلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، في حين ارتفعت مشتريات الغاز من الجزائر بنسبةلتصل إلىزاد الطلب على الغاز الطبيعي بموفى أكتوبر 2025 بنسبةمقارنة بسنة 2024، ليبلغ. وسجّل الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء ارتفاعًا بنسبة، مع بلوغ حصة هذا الاستعمال نحومن إجمالي الطلب.وفي المقابل، ارتفع استهلاك الغاز في بقية القطاعات بنسبةخلال الفترة نفسها.أما بخصوص المواد البترولية، فقد أظهرت نشرية المرصد ارتفاع الاستهلاك الجملي بنسبة، حيث زاد استهلاك، و، مقابل تراجع استهلاككما شهد استهلاكشبه استقرار، في حين ارتفع استهلاكبنسبةإلى موفى أكتوبر 2025.