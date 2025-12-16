Babnet   Latest update 13:07 Tunis

إنتاج الكهرباء في تونس يرتفع بنسبة 4 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2025

Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 13:07
      
ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بموفى شهر أكتوبر 2025 بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ نحو 17.499 جيغاواط ساعة، في حين سجّل الإنتاج الموجّه للاستهلاك المحلي زيادة بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وأوضح المرصد أنّ أسطول إنتاج الكهرباء اعتمد خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي، الذي ساهم بنحو 94 بالمائة في توليد الكهرباء. كما سُجّل ارتفاع ملحوظ في واردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، حيث ساهمت في تغطية حوالي 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية.



تراجع إنتاج المحروقات

وبلغ الإنتاج الوطني للنفط بموفى أكتوبر 2025 حوالي 1.03 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بموفى أكتوبر 2024. كما تراجع إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، بنسبة 9 بالمائة ليبلغ نحو 109 آلاف طن مكافئ نفط.

وأشار المرصد إلى أنّ قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات يواجه منذ سنوات تحديات هيكلية، من أبرزها تذبذب أسعار النفط عالميًا، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.

كما تراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بموفى أكتوبر 2025 بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ حوالي 0.95 مليون طن مكافئ نفط، وذلك نتيجة تواصل انخفاض إنتاج أهم الحقول وغياب مشاريع حفر واكتشافات جديدة.

وسجّلت كميات الإتاوة الجملية انخفاضًا بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 668 ألف طن مكافئ نفط، مقابل 762 ألف طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة، في حين ارتفعت مشتريات الغاز من الجزائر بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 2.388 مليون طن مكافئ نفط.

الطلب على الغاز والمواد البترولية

زاد الطلب على الغاز الطبيعي بموفى أكتوبر 2025 بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ليبلغ 4.1 مليون طن مكافئ نفط. وسجّل الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة، مع بلوغ حصة هذا الاستعمال نحو 74 بالمائة من إجمالي الطلب.

وفي المقابل، ارتفع استهلاك الغاز في بقية القطاعات بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة نفسها.

أما بخصوص المواد البترولية، فقد أظهرت نشرية المرصد ارتفاع الاستهلاك الجملي بنسبة 3 بالمائة، حيث زاد استهلاك البنزين بنسبة 9 بالمائة، وكيروزان الطيران بنسبة 14 بالمائة، مقابل تراجع استهلاك الفيول بنسبة 18 بالمائة.

كما شهد استهلاك فحم البترول شبه استقرار، في حين ارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 7 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2025.


