انتخاب القائد وحيد العبيدي رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب

تم، يوم أمس الاثنين، خلال أشغال اللجنة الكشفية الإسلامية العالمية انتخاب، رئيس المجلس الأعلى للكشافة التونسية، القائد وحيد العبيدي، رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب.



واعتبرت، الكشافة التونسية، بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، هذا الانتخاب سابقة تسجل في تاريخها حيث يتولى القائد، وحيد العبيدي، هذه الخطة كثاني رئيس للاتحاد بعد أن شغل سابقا منصب نائب الرئيس، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي تحظى بها تونس ودورها الفاعل في دعم العمل الكشفي العربي والإسلامي وتعزيز مساراته.









كما يتوج مسيرة، وحيد العبيدي، الكشفية المتميزة والحافلة بالعطاء واعترافا بإسهاماته البارزة في تطوير الحركة الكشفية والارتقاء بها على المستويين الوطني والإقليمي، وفق ذات المصدر.



وجاء هذا التتويج خلال اجتماع، اللجنة الكشفية الاسلامية، المنعقد بمدينة مكة المكرمة خلال الفترة من 13 الى 17 ديسمبر 2025، أين اجتمع ممثلو المنظمات الكشفية الاسلامية الاعضاء لمناقشة أجندة طموحة تهدف الى توحيد الجهود وتعزيز أطر التعاون المشترك.



ويمثل هذا التجمع الدولي حدثا محوريا في مسيرة العمل الكشفي الإسلامي إذ يساهم في تعزيز التعاون بين المنظمات الكشفية الإسلامية الأعضاء وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.



وارتكزت مناقشات الاجتماع على البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الأساسية الهادفة إلى تطوير العمل الكشفي في العالم الإسلامي، بما في ذلك تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتصميم برامج تدريبية موحدة، وتعزيز الأنشطة المجتمعية ذات الأثر المستدام.