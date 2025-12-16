Babnet   Latest update 09:50 Tunis

يوم اعلامي للاعلان عن انطلاق تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 20 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69411c8a088842.00973648_gipeonkflqjhm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Decembre 2025 - 09:46 قراءة: 0 د, 32 ث
      
ينظم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوما اعلاميا، للاعلان عن انطلاق تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك يوم السبت 20 ديسمبر الجاري، بمقر المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس العاصمة

وستتيح هذه المنظومة الجديدة الموجهة لشركاء البنك على المستويين الوطني والدولي الى مزيد الارتقاء النوعي بالخدمات المقدمة

من احاطة وتمويل وذلك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس


يشار، الى أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو بنك تونس عمومي متخصص في تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس ويقدم قروضا بشروط ميسرة لتمويل الاستثمارات (بين 100 ألف و10 ملايين دينار) واحداث وتوسيع المشاريع ويشمل ذلك خطوط تمويل خاصة بالشركات الناشئة والصفقات العمومية


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320323


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 | 25 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:07
14:47
12:22
07:25
05:53
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-15
20°-13
21°-15
17°-14
18°-12
  • Avoirs en devises
    24038,2

  • (15/12)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,42158 DT        1$ =2,91899 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/12)   3330,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :