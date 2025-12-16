يوم اعلامي للاعلان عن انطلاق تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يوم 20 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69411c8a088842.00973648_gipeonkflqjhm.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، يوما اعلاميا، للاعلان عن انطلاق تركيز المنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك يوم السبت 20 ديسمبر الجاري، بمقر المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس العاصمة



وستتيح هذه المنظومة الجديدة الموجهة لشركاء البنك على المستويين الوطني والدولي الى مزيد الارتقاء النوعي بالخدمات المقدمة





من احاطة وتمويل وذلك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس





يشار، الى أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو بنك تونس عمومي متخصص في تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس ويقدم قروضا بشروط ميسرة لتمويل الاستثمارات (بين 100 ألف و10 ملايين دينار) واحداث وتوسيع المشاريع ويشمل ذلك خطوط تمويل خاصة بالشركات الناشئة والصفقات العمومية