العرب قطر 2025: مدرب المنتخب السعودي يعزو الخسارة أمام الأردن لغياب الفاعلية الهجومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693992bbaa1aa4.10044540_ofpimkneljhqg.jpg width=100 align=left border=0>

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم خيبة أمله بعد الخسارة أمام المنتخب الأردني بنتيجة صفر-1، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب البيت.



وقال رينارد، في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي، إن المنتخب السعودي كانت له الأفضلية في معظم أوقات اللقاء دون وجود الفاعلية والحلول الهجومية التي تمكنهم من التسجيل وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، حيث كان التركيز حاضرا من خلال الانضباط والالتزام من قبل اللاعبين في الملعب من خلال أداء جميع الواجبات دون القدرة على التسجيل.





وأضاف المدرب "اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم في هذه المباراة، وحاولوا خلق بعض الفرص في الشوط الثاني، لكنهم اصطدموا بمنتخب منظم دفاعيا، أغلق جميع المنافذ".



وأوضح رينارد أن مثل هذه المباريات تحتاج أيضا لإيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم ولا يمكن الاندفاع فقط من أجل التسجيل، خاصة وأن المنتخب السعودي واجه منتخبا مميزا لديه لاعبون جيدون تمكن من السير بخطوات ثابتة في هذه البطولة.

وأشار إلى أنهم يتطلعون لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، والتركيز على تقديم أفضل مستوى وبعد ذلك سيقوم الجهاز الفني للمنتخب السعودي بتقييم المستوى بشكل عام من أجل معالجة جميع الأخطاء والعمل على تعزيز الإيجابيات.

وختم مدرب المنتخب السعودي تصريحاته بتوجيه رسالة للاعبين طالبهم فيها بمواصلة العمل في الاستحقاقات القادمة، لأنهم يلعبون من أجل تمثيل المنتخب السعودي بأفضل صورة. وأضاف المدرب "اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم في هذه المباراة، وحاولوا خلق بعض الفرص في الشوط الثاني، لكنهم اصطدموا بمنتخب منظم دفاعيا، أغلق جميع المنافذ".وأوضح رينارد أن مثل هذه المباريات تحتاج أيضا لإيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم ولا يمكن الاندفاع فقط من أجل التسجيل، خاصة وأن المنتخب السعودي واجه منتخبا مميزا لديه لاعبون جيدون تمكن من السير بخطوات ثابتة في هذه البطولة.وأشار إلى أنهم يتطلعون لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، والتركيز على تقديم أفضل مستوى وبعد ذلك سيقوم الجهاز الفني للمنتخب السعودي بتقييم المستوى بشكل عام من أجل معالجة جميع الأخطاء والعمل على تعزيز الإيجابيات.وختم مدرب المنتخب السعودي تصريحاته بتوجيه رسالة للاعبين طالبهم فيها بمواصلة العمل في الاستحقاقات القادمة، لأنهم يلعبون من أجل تمثيل المنتخب السعودي بأفضل صورة.