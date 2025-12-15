تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب على بعض مناطق ولاية بنزرت الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
سيتم تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمان واحياء الدريجات وبن عروس بجرزونة من ولاية بنزرت، وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اقليم بنزرت.
واضافت الشركة ان الاشغال تندرج في اطار اشغال اصلاح كسر على قناة الجلب قطر 500 مليمتر.
ومن المنتظر وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.
