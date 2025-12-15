Babnet   Latest update 21:42 Tunis

تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب على بعض مناطق ولاية بنزرت الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Decembre 2025 - 21:39
      
سيتم تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمدينتي منزل جميل ومنزل عبد الرحمان واحياء الدريجات وبن عروس بجرزونة من ولاية بنزرت، وذلك بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اقليم بنزرت.

واضافت الشركة ان الاشغال تندرج في اطار اشغال اصلاح كسر على قناة الجلب قطر 500 مليمتر.



ومن المنتظر وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.


