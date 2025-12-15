كأس العرب 2025: الأردن يضرب موعدًا مع المغرب في النهائي بعد إقصاء السعودية

حجز المنتخب الأردني لكرة القدم بطاقة العبور إلى نهائي كأس العرب قطر 2025 عقب فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البيت ضمن الدور نصف النهائي للمسابقة.



وجاء تأهل المنتخب الأردني رغم غياب نجمه يزن النعيمات، حيث قدّم “النشامى” أداءً منظمًا وحاسمًا في مواجهة اتسمت بالندية والهجمات المتبادلة، قبل أن يحسمها الأردن لصالحه ويواصل عروضه القوية في البطولة.



وكان المنتخب السعودي قد بلغ الدور نصف النهائي بعد حلوله وصيفًا للمجموعة الثانية، إثر خسارته أمام المنتخب المغربي بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، قبل أن يتجاوز المنتخب الفلسطيني في الدور ربع النهائي.في المقابل، واصل المنتخب الأردني سلسلة نتائجه الإيجابية، محققًا، بعدما تفوق في وقت سابق على منتخبات، ثم أقصى المنتخب العراقي من ربع النهائي، ليؤكد جاهزيته لمواجهة المغرب في نهائي يسعى من خلاله إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد.وكانقد تأهل إلى النهائي عقب فوزه على منتخببثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين على. وجاء هذا التأهل ليعكس الزخم الذي يعيشه المنتخب المغربي خلال سنة 2025، حيث فرض سيطرته على مجريات المباراة، مستفيدًا من الانسجام الذي أظهره الفريق الرديف بقيادة المدربويطمح المنتخب المغربي إلى التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة، في عام شهد تأهل “أسود الأطلس” إلى، إضافة إلى التتويج بعدة ألقاب قارية في فئات الشباب والمحليين.ويقود السكتيوي منتخبًا رديفًا في هذه النسخة من كأس العرب، لكنه نجح في تقديم صورة قوية، بعد تصدر المجموعة الثانية التي ضمت السعودية وسلطنة عمان وجزر القمر، ثم الفوز على سوريا في ربع النهائي بهدف دون رد.ومن المنتظر أن تجمع المباراة النهائية بينيوم، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة، بين منتخبين قدّما مستويات لافتة طوال مشوار البطولة.