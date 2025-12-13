Babnet   Latest update 17:06 Tunis

بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693a8be1d7a9c4.19789535_jlekifghpoqnm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 16:54 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قرر أرنه سلوت مدرب ليفربول استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون بالبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم السبت.
واتهم صلاح النادي باتخاذه "كبش فداء" وقال إن علاقته بالمدرب انهارت في تصريحات نارية أدت إلى استبعاده من تشكيلة الفريق في الفوز 1-صفر على إنتر ميلان في رابطة أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وجاءت انتقادات صلاح اللاذعة بعد التعادل 3-3 الأسبوع الماضي أمام ليدز يونايتد، وهي المباراة الثالثة التي لازم فيها اللاعب المصري، الذي تصدر قائمة هدافي البطولة في الموسم الماضي، مقاعد البدلاء.

وأجرى سلوت وصلاح محادثات وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بالإيجابية أمس الجمعة، بعد أن صرح المدرب الهولندي بأنه "ليس لديه أسباب لعدم رغبته في بقائه".



