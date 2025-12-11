Babnet   Latest update 11:18 Tunis

تطور جديد في أزمة صلاح مع سلوت.. جلسة تهدئة بلا اعتذار وتوتر يتصاعد داخل ليفربول

Publié le Jeudi 11 Decembre 2025 - 10:16
      
دخلت أزمة المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول آرني سلوت مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، بعد الاجتماع الذي جمع الطرفين أمس الأربعاء بحضور المدير الرياضي للنادي ريتشارد هيوز، في محاولة لإعادة الهدوء إلى غرفة الملابس.

مصادر من حساب indykaila News الموثوق على منصة "إكس" أفادت بأن الجلسة، التي وُصفت بأنها “سرّية وحاسمة”، لم تُفضِ إلى أي اعتذار من صلاح، في إشارة واضحة إلى تمسك اللاعب بموقفه ورفضه التراجع عن تصريحاته الأخيرة تجاه سلوت.

ويعكس هذا الفشل في احتواء الخلاف استمرار التوتر داخل الفريق، وما قد يفرضه ذلك من ضغوط على إدارة النادي للحفاظ على استقرار المجموعة.


موسم معقّد داخل الملعب وخارجه

ليفربول يعيش واحدًا من أصعب مواسمه على المستويين المحلي والأوروبي:

* محليًا:

* الخروج من كأس الرابطة الإنجليزية
* خسارة لقب درع المشجعين
* المركز التاسع في الدوري الممتاز بـ 23 نقطة من 15 مباراة، متأخّرًا بـ10 نقاط عن المتصدر أرسنال

* أوروبيًا:

* المركز الثامن في مجموعته بدوري الأبطال برصيد 12 نقطة من 6 جولات

هذه النتائج، مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري بقيادة سلوت، أثارت تساؤلات عديدة حول قدرة ليفربول على استعادة توازنه.

وكان صلاح قد فجّر الأزمة بعد مباراة ليدز يونايتد، حين صرّح بأنه يعيش لأول مرة فترة طويلة على مقاعد البدلاء، مؤكّدًا:

* شعوره بـالغضب والإحباط
* عدم وفاء النادي بـالوعود التي قُدمت له عند تجديد عقده
* إحساسه بأنه أصبح "كبش فداء" لنتائج الفريق
* تغيّر العلاقة مع سلوت بشكل مفاجئ رغم غياب أي خلافات سابقة

كما لمح إلى أن مواجهة ليفربول ضد برايتون السبت المقبل قد تكون الأخيرة له على ملعب أنفيلد قبل اتخاذ قرار الرحيل في الميركاتو الشتوي جانفي 2026.

ومن المنتظر أن يلتحق صلاح بمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد مباراة برايتون، فيما تتزايد التكهنات حول مستقبله، وسط اهتمام خارجي ومحاولات من الإدارة لتجنّب رحيل نجم الفريق الأول في ظرف رياضي حساس.


