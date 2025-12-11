تطور جديد في أزمة صلاح مع سلوت.. جلسة تهدئة بلا اعتذار وتوتر يتصاعد داخل ليفربول

دخلت أزمة المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول آرني سلوت مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، بعد الاجتماع الذي جمع الطرفين أمس الأربعاء بحضور المدير الرياضي للنادي ريتشارد هيوز، في محاولة لإعادة الهدوء إلى غرفة الملابس.



مصادر من حساب indykaila News الموثوق على منصة "إكس" أفادت بأن الجلسة، التي وُصفت بأنها “سرّية وحاسمة”، لم تُفضِ إلى أي اعتذار من صلاح، في إشارة واضحة إلى تمسك اللاعب بموقفه ورفضه التراجع عن تصريحاته الأخيرة تجاه سلوت.



موسم معقّد داخل الملعب وخارجه



Exclusive



Arne Slot to hold emergency meeting with @MoSalah tomorrow afternoon.



Sporting director Richard Hughes will also attend the meeting.



Mo Salah must show remorse for his behaviour before Arne Slot considers adding him to the squad for the Brighton game. pic.twitter.com/d79waiZrWp — indykaila News (@indykaila) December 9, 2025

ويعكس هذا الفشل في احتواء الخلاف استمرار التوتر داخل الفريق، وما قد يفرضه ذلك من ضغوط على إدارة النادي للحفاظ على استقرار المجموعة.ليفربول يعيش واحدًا من أصعب مواسمه على المستويين المحلي والأوروبي:* الخروج من كأس الرابطة الإنجليزية* خسارة لقب درع المشجعين* المركز التاسع في الدوري الممتاز بـ، متأخّرًا بـ10 نقاط عن المتصدر أرسنال* المركز الثامن في مجموعته بدوري الأبطال برصيدهذه النتائج، مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري بقيادة سلوت، أثارت تساؤلات عديدة حول قدرة ليفربول على استعادة توازنه.وكان صلاح قد فجّر الأزمة بعد مباراة ليدز يونايتد، حين صرّح بأنه يعيش لأول مرة فترة طويلة على مقاعد البدلاء، مؤكّدًا:* شعوره بـ* عدم وفاء النادي بـالتي قُدمت له عند تجديد عقده* إحساسه بأنه أصبحلنتائج الفريق* تغيّر العلاقة مع سلوت بشكل مفاجئ رغم غياب أي خلافات سابقةكما لمح إلى أن مواجهة ليفربول ضد برايتون السبت المقبلقبل اتخاذ قرار الرحيل في الميركاتو الشتوي جانفي 2026.ومن المنتظر أن يلتحق صلاح بمنتخب مصر للمشاركة فيبعد مباراة برايتون، فيما تتزايد التكهنات حول مستقبله، وسط اهتمام خارجي ومحاولات من الإدارة لتجنّب رحيل نجم الفريق الأول في ظرف رياضي حساس.