صلاح وإيكيتيكي يساهمان في فوز ثمين لليفربول على برايتون بالدوري الإنجليزي

صحح فريق ليفربول مساره بفوز ثمين على ضيفه برايتون بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي، الذي سجل الثنائية، حيث هز الشباك بعد مرور 46 ثانية، ليسجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.









وأضاف إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 60 مستفيدا من ركنية نفذها النجم المصري محمد صلاح، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام إنتر ميلان.





وسجل إيكيتيكي ثنائية للجولة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن سجل هدفين في التعادل المثير أمام ليدز يونايتد بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز تجاوز ليفربول كبوة التعادل في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويقفز للمركز السادس، ويستعيد الفريق حالة من الهدوء بعد توتر بين صلاح وأرني سلوت مدرب الفريق.



وكان الفوز على برايتون الظهور الأخير لصلاح قبل مغادرة إنجلترا للحاق بصفوف منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالمغرب.



