Babnet   Latest update 18:40 Tunis

صلاح وإيكيتيكي يساهمان في فوز ثمين لليفربول على برايتون بالدوري الإنجليزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693da561d9c570.82024750_pojqhnfiegkml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 18:40 قراءة: 1 د, 12 ث
      
صحح فريق ليفربول مساره بفوز ثمين على ضيفه برايتون بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي الشاب هوغو إيكيتيكي، الذي سجل الثنائية، حيث هز الشباك بعد مرور 46 ثانية، ليسجل أسرع هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.




وأضاف إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 60 مستفيدا من ركنية نفذها النجم المصري محمد صلاح، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام إنتر ميلان.


وسجل إيكيتيكي ثنائية للجولة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن سجل هدفين في التعادل المثير أمام ليدز يونايتد بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز تجاوز ليفربول كبوة التعادل في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويقفز للمركز السادس، ويستعيد الفريق حالة من الهدوء بعد توتر بين صلاح وأرني سلوت مدرب الفريق.

وكان الفوز على برايتون الظهور الأخير لصلاح قبل مغادرة إنجلترا للحاق بصفوف منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

أما برايتون، فقد تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز التاسع بعد خسارته الخامسة هذا الموسم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320206


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 ديسمبر 2025 | 22 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-13
19°-15
19°-14
20°-12
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :