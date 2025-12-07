الرابطة الثانية- نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:



المجموعة الأولى





الأحد 7 ديسمبر 2025



ملعب الهادي بن رمضان برادس

سبورتينغ بن عروس – اتحاد تطاوين 1-2



ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة – مقرين الرياضية 2-2



السبت 6 ديسمبر 2025

ملعب حمام الأنف

نادي حمام الأنف – محيط قرقنة 0-0



ملعب بوسالم

اتحاد بوسالم – هلال الشابة 2-1



ملعب مساكن

هلال مساكن – كوكب عقارب 0-0



ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 2-0



ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – أمل حمام سوسة 3-1



الترتيب

ن ل

نادي حمام الأنف 27 12

اتحاد تطاوين 24 12

أمل حمام سوسة 20 12

هلال مساكن 20 12

سبورتينغ بن عروس 19 12

بعث بوحجلة 19 12

جمعية مقرين 17 12

مكارم المهدية 16 12

سكك الحديد الصفاقسي 15 12

اتحاد بوسالم 12 12

هلال الشابة 12 12

محيط قرقنة 9 12

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 8 12

كوكب عقارب 7 12



المجموعة الثانية

الأحد 7 ديسمبر 2025

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – اتحاد قصور الساف 3-4



ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية 2-2



ملعب ساقية الداير

تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي 2-1



ملعب جلمة

نسر جلمة – النادي القربي 1-0



ملعب القصرين

مستقبل القصرين – هلال الرديف 2-1



ملعب بوشمة

أمل بوشمة – أولمبيك سيدي بوزيد 4-0



ملعب قفصة

قوافل قفصة – جمعية أريانة 0-0



الترتيب

ن ل

تقدم ساقية الداير 25 12

الملعب القابسي 24 12

اتحاد قصور الساف 21 12

جندوبة الرياضية 20 12

مستقبل القصرين 20 12

قوافل قفصة 16 12

هلال الرديف 15 12

جمعية أريانة 15 12

القلعة الرياضية 14 12

أمل بوشمة 14 12

النادي القربي 14 12

سبورتينغ المكنين 12 12

نسر جلمة 10 12

أولمبيك سيدي بوزيد 6 12

