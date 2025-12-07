الرابطة الثانية- نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
المجموعة الأولى
الأحد 7 ديسمبر 2025
ملعب الهادي بن رمضان برادس
سبورتينغ بن عروس – اتحاد تطاوين 1-2
ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – مقرين الرياضية 2-2
السبت 6 ديسمبر 2025
ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – محيط قرقنة 0-0
ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – هلال الشابة 2-1
ملعب مساكن
هلال مساكن – كوكب عقارب 0-0
ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 2-0
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – أمل حمام سوسة 3-1
الترتيبن ل
نادي حمام الأنف 27 12
اتحاد تطاوين 24 12
أمل حمام سوسة 20 12
هلال مساكن 20 12
سبورتينغ بن عروس 19 12
بعث بوحجلة 19 12
جمعية مقرين 17 12
مكارم المهدية 16 12
سكك الحديد الصفاقسي 15 12
اتحاد بوسالم 12 12
هلال الشابة 12 12
محيط قرقنة 9 12
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 8 12
كوكب عقارب 7 12
المجموعة الثانيةالأحد 7 ديسمبر 2025
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – اتحاد قصور الساف 3-4
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية 2-2
ملعب ساقية الداير
تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي 2-1
ملعب جلمة
نسر جلمة – النادي القربي 1-0
ملعب القصرين
مستقبل القصرين – هلال الرديف 2-1
ملعب بوشمة
أمل بوشمة – أولمبيك سيدي بوزيد 4-0
ملعب قفصة
قوافل قفصة – جمعية أريانة 0-0
الترتيبن ل
تقدم ساقية الداير 25 12
الملعب القابسي 24 12
اتحاد قصور الساف 21 12
جندوبة الرياضية 20 12
مستقبل القصرين 20 12
قوافل قفصة 16 12
هلال الرديف 15 12
جمعية أريانة 15 12
القلعة الرياضية 14 12
أمل بوشمة 14 12
النادي القربي 14 12
سبورتينغ المكنين 12 12
نسر جلمة 10 12
أولمبيك سيدي بوزيد 6 12
