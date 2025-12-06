Babnet   Latest update 16:54 Tunis

الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025
      
تواصلت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بإجراء الدفعة الأولى لمقابلات المجموعتين الأولى والثانية، والتي اتسمت بتوازن كبير في النتائج وحفاظ عدد من الفرق على نسقها الإيجابي.

المجموعة الأولى


السبت 6 ديسمبر 2025


* نادي حمام الأنف – محيط قرقنة : 0 – 0
* اتحاد بوسالم – هلال الشابة : 2 – 1
* هلال مساكن – كوكب عقارب : 0 – 0
* مكارم المهدية – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة : 2 – 0
* سكك الحديد الصفاقسي – أمل حمام سوسة : 3 – 1

الأحد 7 ديسمبر 2025

* سبورتينغ بن عروس – اتحاد تطاوين
ملعب الهادي بن رمضان – الحكم محرز المالكي

* بعث بوحجلة – مقرين الرياضية
ملعب الشبيكة – الحكم جاسر قيراط

ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ----------------------------- | ------ | --------- |
| نادي حمام الأنف | 27 | 12 |
| اتحاد تطاوين | 21 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 20 | 12 |
| هلال مساكن | 20 | 12 |
| سبورتينغ بن عروس | 19 | 11 |
| بعث بوحجلة | 18 | 11 |
| جمعية مقرين | 16 | 11 |
| مكارم المهدية | 16 | 12 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 15 | 12 |
| اتحاد بوسالم | 12 | 12 |
| هلال الشابة | 12 | 12 |
| محيط قرقنة | 9 | 12 |
| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 8 | 12 |
| كوكب عقارب | 7 | 12 |

المجموعة الثانية

الأحد 7 ديسمبر 2025 – برنامج المقابلات

* القلعة الرياضية – اتحاد قصور الساف
ملعب القلعة الصغرى – الحكم منتصر بلعربي

* سبورتينغ المكنين – جندوبة الرياضية
ملعب المكنين – الحكم باسم بلعيد

* تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي
ملعب ساقية الداير – الحكم خالد قويدر

* نسر جلمة – النادي القربي
ملعب جلمة – الحكم رائد جويرو

* مستقبل القصرين – هلال الرديف
ملعب القصرين – الحكم سيف الورتاني

* أمل بوشمة – أولمبيك سيدي بوزيد
ملعب بوشمة – الحكم فادي بوخريص

* قوافل قفصة – جمعية أريانة
ملعب قفصة – الحكم وائل المصباحي

ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ------------------ | ------ | --------- |
| الملعب القابسي | 24 | 11 |
| تقدم ساقية الداير | 22 | 11 |
| جندوبة الرياضية | 19 | 11 |
| اتحاد قصور الساف | 18 | 11 |
| مستقبل القصرين | 17 | 11 |
| قوافل قفصة | 15 | 11 |
| هلال الرديف | 15 | 11 |
| القلعة الرياضية | 14 | 11 |
| جمعية أريانة | 14 | 11 |
| النادي القربي | 14 | 11 |
| سبورتينغ المكنين | 11 | 11 |
| أمل بوشمة | 11 | 11 |
| نسر جلمة | 7 | 11 |
| أولمبيك سيدي بوزيد | 6 | 11 |


زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

