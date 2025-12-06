كاس العرب (قطر 2025): الاردن تفوز على الكويت 3-1 وتتاهل الى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693449c46ffc60.35158494_hgjmifoeqnpkl.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل منتخب الأردن إلى دور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم بفوزه 3-1 على الكويت في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في ملعب أحمد بن علي في قطر اليوم السبت.

ورفع الأردن، الذي سيشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه العام المقبل إلى جوار منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا بالمجموعة العاشرة، رصيده إلى ست نقاط من انتصارين في صدارة المجموعة.

وتجمد رصيد الكويت عند نقطة واحدة حصدها بتعادله 1-1 مع مصر في الجولة الأولى.





وسجل ثلاثية الأردن محمد أبوطه بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء إثر ركلة حرة في الدقيقة 17 وضاعف سعيد الروسان النتيجة بتسديدة قوية من مدى قريب بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.



وقلص البديل يوسف ناصر الفارق للكويت بضربة رأس في الدقيقة 84، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ضد سليمان عبد الغفور حارس الأردن سجل منها علي علوان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة والمجموعة ذاتها مصر مع الإمارات. وسجل ثلاثية الأردن محمد أبوطه بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء إثر ركلة حرة في الدقيقة 17 وضاعف سعيد الروسان النتيجة بتسديدة قوية من مدى قريب بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.وقلص البديل يوسف ناصر الفارق للكويت بضربة رأس في الدقيقة 84، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ضد سليمان عبد الغفور حارس الأردن سجل منها علي علوان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.ويلتقي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة والمجموعة ذاتها مصر مع الإمارات.