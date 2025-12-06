Babnet   Latest update 16:54 Tunis

كاس العرب (قطر 2025): الاردن تفوز على الكويت 3-1 وتتاهل الى ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693449c46ffc60.35158494_hgjmifoeqnpkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 15:09 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تأهل منتخب الأردن إلى دور ربع النهائي لكأس العرب لكرة القدم بفوزه 3-1 على الكويت في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في ملعب أحمد بن علي في قطر اليوم السبت.
ورفع الأردن، الذي سيشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه العام المقبل إلى جوار منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا بالمجموعة العاشرة، رصيده إلى ست نقاط من انتصارين في صدارة المجموعة.
وتجمد رصيد الكويت عند نقطة واحدة حصدها بتعادله 1-1 مع مصر في الجولة الأولى.

وسجل ثلاثية الأردن محمد أبوطه بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء إثر ركلة حرة في الدقيقة 17 وضاعف سعيد الروسان النتيجة بتسديدة قوية من مدى قريب بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقلص البديل يوسف ناصر الفارق للكويت بضربة رأس في الدقيقة 84، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء ضد سليمان عبد الغفور حارس الأردن سجل منها علي علوان الهدف الثالث للأردن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة والمجموعة ذاتها مصر مع الإمارات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319812


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:18
05:45
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet18°
17° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-12
21°-15
21°-14
20°-13
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :