الكاف: إتمام عملية إسناد المساكن المنجزة ضمن برنامج السكن الاجتماعي بتاجروين وإحالتها إلى وزارة التجهيز لإتمام عقود البيع

دخل مشروع إنجاز المساكن الاجتماعيّة بولاية الكاف مرحلته الأخيرة وذلك بعد اتمام عملية إسناد المساكن المنجزة بتاجروين وإحالتها إلى وزارة التجهيز والإسكان لإتمام عقود البيع، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالولاية عماد الجلاصي.

وأوضح الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمت إحالة 27 ملفا لمنتفعين ببرنامج السكن الاجتماعي بمدينة تاجروين على أنظار وزارة التجهيز والاسكان لإبرام العقود النهائية، مبيّنا أنّه وقع اختيار المنتفعين من طرف اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي بعد دراسة الملفات المعروضة عليها والبتّ فيها، واختيار المنتفعين وفق المقاييس المتفق عليها.

وأشار إلى أن العمل جار حاليا على اختيار القائمات الأولية للمنتفعين ببرنامج السكن الاجتماعي في قسطه الثاني بمدينة نبر والذي يشمل 18 مسكنا، وذلك من أجل عرضها على اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي للبتّ فيها قبل إحالتها على وزارة التجهيز والإسكان لإبرام العقود، علما أنه تمّ إسناد 30 مسكنا لأصحابها خلال هذه السنة في إطار القسط الأول من ذات البرنامج.





ويتضمّن البرنامج الجهوي للسكن الاجتماعي بولاية الكاف بناء 203 مساكن اجتماعية موزّعة على كل من مدن الكاف (78 مسكنا)، ونبر (48 مسكنا)، وتاجروين (27مسكنا)، وساقية سيدي يوسف (50 مسكنا) وقد تم إلى حد الآن توزيع مساكن الكاف المدينة وساقية سيدي يوسف والقسط الأول من البرنامج المخصص لمدينة نبر.



