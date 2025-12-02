دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات (تحت 20 عاما): المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري 2-صفر و يتوج باللقب
توج المنتخب المغربي بلقب دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات السيدات تحت 20 عاما (تونس من 26 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2025)غداة فوزه في المباراة النهائية التي دارت مساء اليوم الثلاثاء بملعب الهادي النيفر ببادرو على نظيره المصري بنتيجة 2-صفر.
وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهى الدورة في المركز الثالث بعد الانتصار في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى .
ومن جهته انهى المنتخب الاردني دورة اتحاد شمال افريقيا بالمركز الخامس اثر فوزه العريض على نظيره الليبي بنتيجة 17-صفر في المباراة الترتيية من اجل المركزين الخامس و السادس التي احتضنها الملعب البلدي بحمام الانف وجرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء.
