دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات (تحت 20 عاما): المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري 2-صفر و يتوج باللقب

منتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة
Publié le Mardi 02 Decembre 2025
      
توج المنتخب المغربي بلقب دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات السيدات تحت 20 عاما (تونس من 26 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2025)غداة فوزه في المباراة النهائية التي دارت مساء اليوم الثلاثاء بملعب الهادي النيفر ببادرو على نظيره المصري بنتيجة 2-صفر.
وكان المنتخب الوطني التونسي قد انهى الدورة في المركز الثالث بعد الانتصار في وقت سابق اليوم الثلاثاء على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى .
ومن جهته انهى المنتخب الاردني دورة اتحاد شمال افريقيا بالمركز الخامس اثر فوزه العريض على نظيره الليبي بنتيجة 17-صفر في المباراة الترتيية من اجل المركزين الخامس و السادس التي احتضنها الملعب البلدي بحمام الانف وجرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء.


