الرابطة الثانية: نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

دارت اليوم السبت مباريات الدفعة الأولى من الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن جملة من التعادلات والانتصارات التي حافظت على صدارة الترتيب داخل المجموعتين.



نتائج مباريات السبت 29 نوفمبر 2025 – المجموعة الأولى





* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة



الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف 0-0



* ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – محيط قرقنة 3-1



* ملعب الشابة

هلال الشابة – بعث بوحجلة 0-0



* ملعب 2 مارس بصفاقس

سكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن 3-0



* ملعب عقارب

كوكب عقارب – اتحاد بوسالم 0-0



* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – مكارم المهدية 0-0



وتُستكمل مقابلات المجموعة الأولى يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 بلقاء:

جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس (ملعب حمودة الحداد بمقرين / الحكم حمزة جعيد).



ترتيب المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | اللعب |

| ----------------------------- | ------ | ----- |

| نادي حمام الأنف | 26 | 11 |

| اتحاد تطاوين | 21 | 11 |

| أمل حمام سوسة | 20 | 11 |

| سبورتينغ بن عروس | 19 | 10 |

| هلال مساكن | 19 | 11 |

| بعث بوحجلة | 18 | 11 |

| جمعية مقرين | 13 | 10 |

| مكارم المهدية | 13 | 11 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 11 |

| هلال الشابة | 12 | 11 |

| اتحاد بوسالم | 9 | 11 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 8 | 11 |

| محيط قرقنة | 8 | 11 |

| كوكب عقارب | 6 | 11 |



مباريات الأحد 30 نوفمبر 2025 – المجموعة الثانية

* ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية أريانة – أمل بوشمة (الحكم حمزة المسيليني)



* ملعب قربة

النادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد (الحكم سفيان جبارة)



* ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – قوافل قفصة (الحكم نبيل الهمادي)



* ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين (الحكم الطاهر تليش)



* ملعب جلمة

نسر جلمة – تقدم ساقية الداير (الحكم حسام بن ساسي)



* ملعب قابس

الملعب القابسي – مستقبل القصرين (الحكم محرز المالكي)



* ملعب الرديف

هلال الرديف – القلعة الرياضية (الحكم سمير العونلي)



ترتيب المجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | اللعب |

| ------------------ | ------ | ----- |

| الملعب القابسي | 21 | 10 |

| تقدم ساقية الداير | 21 | 10 |

| مستقبل القصرين | 17 | 10 |

| جندوبة الرياضية | 16 | 10 |

| اتحاد قصور الساف | 15 | 10 |

| قوافل قفصة | 15 | 10 |

| القلعة الرياضية | 14 | 10 |

| هلال الرديف | 12 | 10 |

| سبورتينغ المكنين | 11 | 10 |

| أمل بوشمة | 11 | 10 |

| جمعية أريانة | 11 | 10 |

| النادي القربي | 11 | 10 |

| نسر جلمة | 6 | 10 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 6 | 10 |



* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبةالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – نادي حمام الأنف* ملعب حمام سوسةأمل حمام سوسة – محيط قرقنة* ملعب الشابةهلال الشابة – بعث بوحجلة* ملعب 2 مارس بصفاقسسكك الحديد الصفاقسي – هلال مساكن* ملعب عقاربكوكب عقارب – اتحاد بوسالم* ملعب نجيب الخطاب بتطاويناتحاد تطاوين – مكارم المهديةوتُستكمل مقابلات المجموعة الأولى يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 بلقاء:جمعية مقرين – سبورتينغ بن عروس (ملعب حمودة الحداد بمقرين / الحكم حمزة جعيد).| الفريق | النقاط | اللعب || ----------------------------- | ------ | ----- || نادي حمام الأنف | 26 | 11 || اتحاد تطاوين | 21 | 11 || أمل حمام سوسة | 20 | 11 || سبورتينغ بن عروس | 19 | 10 || هلال مساكن | 19 | 11 || بعث بوحجلة | 18 | 11 || جمعية مقرين | 13 | 10 || مكارم المهدية | 13 | 11 || سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 11 || هلال الشابة | 12 | 11 || اتحاد بوسالم | 9 | 11 || الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 8 | 11 || محيط قرقنة | 8 | 11 || كوكب عقارب | 6 | 11 |* ملعب فرحات حشاد باريانةجمعية أريانة – أمل بوشمة (الحكم حمزة المسيليني)* ملعب قربةالنادي القربي – أولمبيك سيدي بوزيد (الحكم سفيان جبارة)* ملعب جندوبةجندوبة الرياضية – قوافل قفصة (الحكم نبيل الهمادي)* ملعب قصور السافاتحاد قصور الساف – سبورتينغ المكنين (الحكم الطاهر تليش)* ملعب جلمةنسر جلمة – تقدم ساقية الداير (الحكم حسام بن ساسي)* ملعب قابسالملعب القابسي – مستقبل القصرين (الحكم محرز المالكي)* ملعب الرديفهلال الرديف – القلعة الرياضية (الحكم سمير العونلي)| الفريق | النقاط | اللعب || ------------------ | ------ | ----- || الملعب القابسي | 21 | 10 || تقدم ساقية الداير | 21 | 10 || مستقبل القصرين | 17 | 10 || جندوبة الرياضية | 16 | 10 || اتحاد قصور الساف | 15 | 10 || قوافل قفصة | 15 | 10 || القلعة الرياضية | 14 | 10 || هلال الرديف | 12 | 10 || سبورتينغ المكنين | 11 | 10 || أمل بوشمة | 11 | 10 || جمعية أريانة | 11 | 10 || النادي القربي | 11 | 10 || نسر جلمة | 6 | 10 || أولمبيك سيدي بوزيد | 6 | 10 |