دراسة: 57 بالمائة من المتكونين في ميكانيك السيارات يعرّفون حادث الشغل على انه المتسبب في أضرار بدنية فقط

خلصت دراسة ميدانية أجراها معهد الصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع مركز التكوين المهني للميكاترونيك ببرج السدرية من ولاية بن عروس، الى وجود نقص في تعريف حادث الشغل، إذ عرّفه 57 بالمائة من المستجوبين بأنّه الحادث الذي يتسبب في أضرار بدنية فقط.







ويصنّف أغلب المستجوبينالمرض المهني، كمرض بسبب العمل، في وقت يعلمممّن شملتهم الدراسة، فقط، انه يجب أن يكون مضمّنا بقائمة الامراض المهنية، وفق نتائج الدراسة التي صدرت في نشرية معهد الصحة والسلامة المهنية لشهروأنجزت الدراسة الميدانية في اطار النهوض بثقافة الوقاية خصوصا لدى المتكونين بمراكز التكوين المهني، وقد شملت عينة تضمبمركز برج السدرية المذكور آنفا، كلهم من الذكور واغلبهم من فئة الشباب.وتهدف الدراسة، التي أجاب فيها المستجوبون على استبيان من، الى تقييم مستوى معرفة عيّنة المتربصين في اختصاص ميكانيك السيارات للمخاطر المهنية وطرق الوقاية منها. كما شمل الاستبيان معلومات عامة عن المشاركين ومدى معرفتهم بالاخطار المهنية في قطاع ميكانيك السيارات ووسائل الوقاية المتاحة ومدى معرفتهم بالجانب القانوني والتشريعي.وأظهرت الدراسة أنمن المستجوبين يعلمون أن القانون يفرض على المؤجّر حماية العمّال فيما يدركمنهم ان المؤجّر مطالب بتأمين العمّال من حوادث الشغل والامراض المهنية.ووفق نتائج الدراسة فإنمنهم يرون أن التصريح بحوادث الشغل والامراض المهنية يتمّ عبر وكالات التأمين، في حين لا يعلم سوىمن المستجوبين، بأنّ هذا الاجراء قد تغير منذ سنةليصبح لدىكما تبيّن الدراسة أنمن المتكوّنين يحصلون على معلوماتهم حول السلامة والصحة المهنية من برامج التعليم والبقية عبر الانترنات أو من الثقافة العامة.وأثبتت النتائج ذاتها أن لدى المتكونين في اختصاص ميكانيك السيارات معرفة جيدة بالاخطار إذ اعتبرمن المستجوبين أن الورشات تعرّضهم لمخاطر تهدد صحتهم وسلامتهم، أهمّها الاخطار الكهربائية والكيميائية وتلك المتصلة بالحرائق والناتجة عن الرفع اليدوي للحمولات فيما اتضح نقص معرفي لبعض المخاطر.وأكد مؤلفو الدراسة عن معهد الصحة والسلامة المهنية، انه لا توجد معطيات احصائية عن حوادث الشغل والامراض المهنية على المستوى الوطني في قطاع ميكانيك السيارات في تونس الذي يعتبر ركيزة اساسية في النسيج الاقتصادي والخدماتي بالبلاد.وبيّنوا ضرورة ترسيخ ثقافة السلامة لدى المتربصين من خلال ادماج برامج توعوية اكثر تفاعلية حول الصحة والسلامة المهنية في مجال الوقاية لضمان تكوين مهنية ناجع لا يقتصر على اكتساب الكفاءة التقنية بل يشمل وعيا مسؤولا بالمخاطر وكيفية الوقاية منها بما يساهم في تقليل الحوادث والامراض المهنية وزيادة الانتاجية.وشددوا على المكانة الاساسية لمركز التكوين المهني في إعداد الكفاءات التقنية المؤهلة لسوق الشغل في هذا الاختصاص، علما وأن عدد خريجي المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية، وهو من أكبر المراكز، بلغفي الفترة، حسب احصائيات هذه المؤسسة.