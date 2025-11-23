مونديال 2026 – مباراتا نصف نهائي الملحق العالمي يوم 26 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691f38ef06b4a0.08877269_oeqpnimhlkgjf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تنظيم مباراتي نصف نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 يوم 26 مارس المقبل، وذلك بمدينتي مونتيري وغوادالاخارا المكسيكيتين.



مباراتا نصف النهائي





* المباراة الأولى: بوليفيا × سورينام – ملعب مونتيري



* المباراة الثانية: كاليدونيا الجديدة × جاماييك – ملعب غوادالاخارا



المحطة الحاسمة

* يلتقي الفائزان يوم 31 مارس بكل من:



* الكونغو الديمقراطية

* العراق

* وذلك لحسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مونديال 2026.



مشاركة تاريخية

* كأس العالم 2026 ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا.



الملاعب المحتضنة

* غوادالاخارا: تستضيف 4 مباريات من دور المجموعات.

* مونتيري: تستضيف 3 مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الـ32.



موعد القرعة

* 5 ديسمبر المقبل

* بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

* المباراة الأولى:– ملعب* المباراة الثانية:– ملعب* يلتقي الفائزان يومبكل من:* وذلك لحسمالمؤهلتين إلى مونديال* كأس العالم 2026 ستشهد لأول مرة مشاركة: تستضيفمن دور المجموعات.: تستضيفمن دور المجموعات ومن دور الـ* بالعاصمة الأمريكية