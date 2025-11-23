مونديال 2026 – مباراتا نصف نهائي الملحق العالمي يوم 26 مارس
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تنظيم مباراتي نصف نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 يوم 26 مارس المقبل، وذلك بمدينتي مونتيري وغوادالاخارا المكسيكيتين.
مباراتا نصف النهائي
* المباراة الأولى: بوليفيا × سورينام – ملعب مونتيري
* المباراة الثانية: كاليدونيا الجديدة × جاماييك – ملعب غوادالاخارا
المحطة الحاسمة* يلتقي الفائزان يوم 31 مارس بكل من:
* الكونغو الديمقراطية
* العراق
* وذلك لحسم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مونديال 2026.
مشاركة تاريخية* كأس العالم 2026 ستشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا.
الملاعب المحتضنة* غوادالاخارا: تستضيف 4 مباريات من دور المجموعات.
* مونتيري: تستضيف 3 مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الـ32.
موعد القرعة* 5 ديسمبر المقبل
* بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
