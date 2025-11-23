Babnet   Latest update 16:02 Tunis

تونس للطرقات السيارة: قريبا الكشف عن أولى مشاريع التعاون الرقمي مع البريد التونسي لفائدة مستعملي الطريق

<img src=http://www.babnet.net/images/9/peagemornagxx.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 14:54 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قالت شركة تونس للطرقات السيارة انه سيتم، قريبا، الكشف عن أولى مشاريع التعاون الرقمي مع مؤسسة البريد التونسي، بهدف تقديم حلول حديثة وفعّالة تواكب تطلعات مستعملي الطرقات السيّارة.

ووقّعت شركة تونس للطرقات السيارة، اول امس الجمعة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع البريد التونسي، وفق بلاغ نشرته على صفحتها على احدى الشبكات الاجتماعية.



وتمثل هذه الاتفاقية، التي تولّى امضاءها كل من الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة، أحمد عزّ الدّين، والرئيس المدير العام للبريد التونسي، مروان بن سليمان، خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين المؤسستين الوطنيّتين في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات الموجهة للمواطن، وفق المصدر ذاته.

وأبرز عزّ الدّين، بالمناسبة، أهمّ مجالات التعاون المنتظرة في مجال التحول الرقمي، مؤكداً حرص الشركة على تطوير خدمات عصرية تسهّل على مستعملي الطريق معاملاتهم اليومية. منوها بمجهود البريد التونسي على دعمه لهذا التوجه الوطني نحو رقمنة المرفق العمومي.

واكد بن سليمان، من جهته، انفتاح البريد التونسي على كل سُبل التعاون الرقمي والمالي، دعماً للتحول الرقمي وتطوير المرفق العمومي وإنجاح الشراكة المثمرة بين الطرفين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319016


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
19°-10
21°-13
16°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*