Babnet   Latest update 16:02 Tunis

وزير التعليم العالي يقود وفد تونس المشارك ببيكين في فعاليات المنتدى الصيني الافريقي للابتكار في التعاون والتنمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692314638dad66.26803122_jhimpfqokenlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 23 Novembre 2025 - 16:02 قراءة: 1 د, 8 ث
      
شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى الصيني الإفريقي للابتكار في التعاون والتنمية، الذي استضافته مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، بوفد رفيع المستوى ترأسه وزير التعليم العالي منذر بلعيد.
 
وضم الوفد التونسي المشارك في هذا المنتدى مسؤولين من الإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة للتعليم العالي، إضافة إلى رئيس جامعة المنستير ونائبته.

 

وألقى وزير التعليم العالي كلمة خلال اليوم الافتتاحي أكد فيها أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالي التعليم والتنمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء المجتمعات، مشيرا إلى أن افريقيا والصين تتقاسمان الحرص على تنمية رأس المال البشري على جميع المستويات.
 

كما استعرض بلعيد جهود الدولة التونسية في توفير تعليم شامل وعادل وعالي الجودة لجميع الفئات، معتبرا أن التعليم أولوية وطنية في تونس لتحقيق التنمية، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة السابعة عالمياً من حيث الإنفاق على التعليم، والمرتبة الأولى عالمياً في الإنفاق على التلميذ في التعليم الثانوي.
وقد رافقت سفارة الجمهورية التونسية في بكين، ممثلة بالوزير المفوض لدى البعثة ريم العيادي، مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى الصيني الإفريقي للابتكار في التعاون والتنمية.
 
يذكر أن المنتدى الصيني الإفريقي للابتكار في التعاون والتنمية الذي سجل مشاركة مسؤولين من 43 دولة، إضافة إلى ممثلين عن جامعات ومؤسسات بحثية وشركات صينية وافريقية، مثل فرصة للتباحث حول آفاق التعاون والتبادل في مجال الابتكار بين الصين وافريقيا.
 
وشهد المنتدى إنشاء 23 منصة، بينها "المركز الأفريقي لتعزيز البناء الذكي".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319019


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 23 نوفمبر 2025 | 2 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:08
14:47
12:13
07:05
05:34
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
19°-10
21°-13
16°-11
14°-10
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*