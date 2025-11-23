وزير التعليم العالي يقود وفد تونس المشارك ببيكين في فعاليات المنتدى الصيني الافريقي للابتكار في التعاون والتنمية

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى الصيني الإفريقي للابتكار في التعاون والتنمية، الذي استضافته مدينة ووهان الصينية خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، بوفد رفيع المستوى ترأسه وزير التعليم العالي منذر بلعيد.



وضم الوفد التونسي المشارك في هذا المنتدى مسؤولين من الإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة للتعليم العالي، إضافة إلى رئيس جامعة المنستير ونائبته.



وألقى وزير التعليم العالي كلمة خلال اليوم الافتتاحي أكد فيها أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالي التعليم والتنمية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء المجتمعات، مشيرا إلى أن افريقيا والصين تتقاسمان الحرص على تنمية رأس المال البشري على جميع المستويات.كما استعرض بلعيد جهود الدولة التونسية في توفير تعليم شامل وعادل وعالي الجودة لجميع الفئات، معتبرا أن التعليم أولوية وطنية في تونس لتحقيق التنمية، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة السابعة عالمياً من حيث الإنفاق على التعليم، والمرتبة الأولى عالمياً في الإنفاق على التلميذ في التعليم الثانوي.وقد رافقت سفارة الجمهورية التونسية في بكين، ممثلة بالوزير المفوض لدى البعثة ريم العيادي، مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات المنتدى الصيني الإفريقي للابتكار في التعاون والتنمية.يذكر أن المنتدى الصيني الإفريقي للابتكار في التعاون والتنمية الذي سجل مشاركة مسؤولين من 43 دولة، إضافة إلى ممثلين عن جامعات ومؤسسات بحثية وشركات صينية وافريقية، مثل فرصة للتباحث حول آفاق التعاون والتبادل في مجال الابتكار بين الصين وافريقيا.وشهد المنتدى إنشاء 23 منصة، بينها "المركز الأفريقي لتعزيز البناء الذكي".