رابطة الأبطال الإفريقية - بيراميدز المصري يفوز على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري (3-0)
حقق بيراميدز المصري فوزًا كبيرًا على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة (3-0) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
ثلاثية أحمد عاطف
قاد اللاعب أحمد عاطف نادي بيراميدز لتحقيق الفوز بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 52 و57 و72، مانحًا فريقه أول 3 نقاط في منافسات دور المجموعات.
صدارة مشتركة للمجموعة الأولىبهذه النتيجة، يتقاسم بيراميدز صدارة ترتيب المجموعة الأولى مع نهضة بركان برصيد 3 نقاط لكل منهما.
وكان نهضة بركان قد تفوق بدوره على ضيفه باور ديناموس الزامبي بثلاثية نظيفة (3-0).
مواعيد الجولة الثانية* يسافر نهضة بركان يوم الجمعة المقبل إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد لحساب الجولة الثانية.
* في المقابل، يحل بيراميدز ضيفًا على باور ديناموس الزامبي.
