البطولة الإسبانية: ريال سوسيداد يفوز على أوساسونا 3-1
حقق ريال سوسيداد الفوز على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب "أل سادار" في إطار الجولة الثالثة عشرة من البطولة الإسبانية لكرة القدم.
وتقدم أوساسونا في الدقيقة 42 عن طريق أليخاندرو كاتينا، ورد ريال سوسيداد بثلاثية عن طريق كل من برايس مينديز (د 53) وجونكالو جيديز (د 59) وأندير بارينتشيا (د 82).
ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز السابع عشر مؤقتا.
