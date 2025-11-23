البرلمان: عرض ومناقشة مقترح ميزانية هيئة الانتخابات في جلسة عامة

شرع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، خلال الجلسة العامة المشتركة مساء السبت، في عرض ومناقشة مقترح ميزانية المهمة الخاصة بـالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور رئيس الهيئة فاروق بوعسكر والوفد المرافق له.



الميزانية المقترحة لسنة 2026



توزيع الميزانية



أهداف الهيئة لسنة 2026



محاور التطوير



الدعم البشري واللوجستي



وقدرت الميزانية المقترحة لهيئة الانتخابات لسنة، وفق ما جاء في التقرير المشترك للجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بـ، بزيادة في حدودمقارنة بالسنة الفارطة.للتأجيربعنوان نفقات تسييرللتدخلاتوجاء في التقرير المشترك أن ممثلي هيئة الانتخابات استعرضوا خلال جلسة الاستماع لهم بتاريخالماضي، الأهداف العامة للهيئة لسنةوالمتمثلة أساسا في:* تطوير ودعم وظائف الهيئة بما يدعم جاهزيتها في تنظيم* تعزيز ثقة المواطن فيوأكدوا في هذا الخصوص ضرورة:* تحديث آليات تنظيم الانتخابات* تطوير* تكثيف الحملات الإعلامية الموجهة* تبسيط المحتوى التوعوي للناخبين* إرساء نظام إدارة العمليات الانتخابية باعتماد* تطويرللهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجيةكما يشمل هذا التطوير:* دعم القدرات البشرية للهيئة عبر تنظيممؤهلة* تحسين أساليب العمل وفق مقاربة تستند إلى* صيانة المعدات* ترميم وتهيئة عدد من* دعم رصيدها العقاري