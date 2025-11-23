البرلمان: عرض ومناقشة مقترح ميزانية هيئة الانتخابات في جلسة عامة
شرع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، خلال الجلسة العامة المشتركة مساء السبت، في عرض ومناقشة مقترح ميزانية المهمة الخاصة بـالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور رئيس الهيئة فاروق بوعسكر والوفد المرافق له.
الميزانية المقترحة لسنة 2026
وقدرت الميزانية المقترحة لهيئة الانتخابات لسنة 2026، وفق ما جاء في التقرير المشترك للجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بـ27 مليونا و703 آلاف دينار، بزيادة في حدود 20 فاصل 44 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
توزيع الميزانية* 15 مليونا و593 ألف دينار للتأجير
* 7 ملايين و25 ألف دينار بعنوان نفقات تسيير
* 5 ملايين و85 ألف دينار للتدخلات
أهداف الهيئة لسنة 2026وجاء في التقرير المشترك أن ممثلي هيئة الانتخابات استعرضوا خلال جلسة الاستماع لهم بتاريخ 30 أكتوبر الماضي، الأهداف العامة للهيئة لسنة 2026 والمتمثلة أساسا في:
* تطوير ودعم وظائف الهيئة بما يدعم جاهزيتها في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية
* تعزيز ثقة المواطن في نزاهة وشفافية المسار الانتخابي
محاور التطويروأكدوا في هذا الخصوص ضرورة:
* تحديث آليات تنظيم الانتخابات
* تطوير الاتصال والتثقيف الانتخابي
* تكثيف الحملات الإعلامية الموجهة
* تبسيط المحتوى التوعوي للناخبين
* إرساء نظام إدارة العمليات الانتخابية باعتماد المواصفات الدولية
* تطوير النظام المعلوماتي للهيئة لمواكبة التطورات التكنولوجية
الدعم البشري واللوجستيكما يشمل هذا التطوير:
* دعم القدرات البشرية للهيئة عبر تنظيم دورات تكوينية مؤهلة
* تحسين أساليب العمل وفق مقاربة تستند إلى الحوكمة الرشيدة
* صيانة المعدات
* ترميم وتهيئة عدد من مقرات الهيئة
* دعم رصيدها العقاري
