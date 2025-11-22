ماكرون: خطة الولايات المتحدة المقترحة بشأن أوكرانيا يجب تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692223cc7b23f2.49979068_oefikjghpqmln.jpg width=100 align=left border=0>

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تسوية النزاع الأوكراني على أساس الاقتراح الأمريكي دون التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي "مستحيلة".



وقال ماكرون للصحافيين على هامش قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ: "هذه الخطة لم يتم الاتفاق عليها بعد مع الأوروبيين، وهي تحتوي على العديد من الأحكام التي تخص الأوروبيين. الأصول المجمدة تتواجد في أيدي الأوروبيين، واندماج أوكرانيا أوروبياً هو شأن في أيدي الأوروبيين، وما يفعله (الناتو) هو في أيدي أعضاء (الناتو)، لذلك هناك العديد من الأمور التي لا يمكن أن تكون مجرد اقتراح أمريكي يفترض تنسيقا أوسع".









وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن اجتماع ممثلي الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا مقرر يوم الأحد في جنيف.



ووفقا لخطة واشنطن، التي أصبح محتواها معروفا للإعلام، سيتوجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، ومنطقة دونباس، والمناطق الأخرى التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها.



في المقابل، ستحصل كييف على ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية. ومن المقرر إنشاء منطقة منزوعة السلاح في المناطق التي سيتم سحب القوات الأوكرانية منها.



كما أكد موقع "أكسيوس" قول مسؤول أمريكي إن خط التماس بين طرفي النزاع في منطقتي خيرسون وزابوروجيه سيتم تجميده، وسيتعين على روسيا إعادة بعض المناطق إلى أوكرانيا، كما سيتم تقليص الجيش الأوكراني بشكل كبير وسيحرم من الأسلحة البعيدة المدى.



