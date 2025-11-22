Babnet   Latest update 22:06 Tunis

ماكرون: خطة الولايات المتحدة المقترحة بشأن أوكرانيا يجب تنسيقها مع الاتحاد الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692223cc7b23f2.49979068_oefikjghpqmln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 22:06 قراءة: 1 د, 10 ث
      
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تسوية النزاع الأوكراني على أساس الاقتراح الأمريكي دون التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي "مستحيلة".

وقال ماكرون للصحافيين على هامش قمة "مجموعة العشرين" في جوهانسبرغ: "هذه الخطة لم يتم الاتفاق عليها بعد مع الأوروبيين، وهي تحتوي على العديد من الأحكام التي تخص الأوروبيين. الأصول المجمدة تتواجد في أيدي الأوروبيين، واندماج أوكرانيا أوروبياً هو شأن في أيدي الأوروبيين، وما يفعله (الناتو) هو في أيدي أعضاء (الناتو)، لذلك هناك العديد من الأمور التي لا يمكن أن تكون مجرد اقتراح أمريكي يفترض تنسيقا أوسع".



وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن اجتماع ممثلي الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا مقرر يوم الأحد في جنيف.

ووفقا لخطة واشنطن، التي أصبح محتواها معروفا للإعلام، سيتوجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، ومنطقة دونباس، والمناطق الأخرى التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها.

في المقابل، ستحصل كييف على ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية. ومن المقرر إنشاء منطقة منزوعة السلاح في المناطق التي سيتم سحب القوات الأوكرانية منها.

كما أكد موقع "أكسيوس" قول مسؤول أمريكي إن خط التماس بين طرفي النزاع في منطقتي خيرسون وزابوروجيه سيتم تجميده، وسيتعين على روسيا إعادة بعض المناطق إلى أوكرانيا، كما سيتم تقليص الجيش الأوكراني بشكل كبير وسيحرم من الأسلحة البعيدة المدى.

وسيتم حظر نشر القوات الأجنبية على أراضي البلاد، بالإضافة إلى إعطاء اللغة الروسية وضعا رسميا. وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن الخطة الأمريكية الجديدة تنص أيضا على إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318990


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:47
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet12°
9° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-8
16°-10
20°-11
21°-13
17°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*