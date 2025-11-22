Babnet   Latest update 20:46 Tunis

كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات ينهزم امام نظيره الكوري 27-30

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692211af52e4d0.01454323_nghekplfiomqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 20:38 قراءة: 0 د, 18 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات امام نظيره الكوري 27-30 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم السبت بقاعة قرمبالية استعدادا للمونديال المقرر بهولندا والمانيا من 26 نوفمبر الى 14 ديسمبر 2025.
وسيتجدد الموعد بين المنتخبين غدا بقاعة قرمبالية بداية من الساعة 15 و30.
وستخوض كبريات المنتخب التونسي منافسات بطولة العالم لكرة اليد ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات فرنسا والصين وبولونيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318985


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:47
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet12°
9° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-8
16°-10
20°-11
21°-13
17°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*