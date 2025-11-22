كرة اليد - المنتخب التونسي للكبريات ينهزم امام نظيره الكوري 27-30

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692211af52e4d0.01454323_nghekplfiomqj.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات امام نظيره الكوري 27-30 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم السبت بقاعة قرمبالية استعدادا للمونديال المقرر بهولندا والمانيا من 26 نوفمبر الى 14 ديسمبر 2025.

وسيتجدد الموعد بين المنتخبين غدا بقاعة قرمبالية بداية من الساعة 15 و30.

وستخوض كبريات المنتخب التونسي منافسات بطولة العالم لكرة اليد ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات فرنسا والصين وبولونيا.