وزارة الاسرة تنظم الملتقى السنويّ التكوينيّ لفائدة 51 مديرة روضة أطفال عموميّة دامجة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/jardin_enfant.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025
      
تنظّم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على امتداد أربعة أيام بداية من الخميس 20 نوفمبر الجاري، بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس (مدنين)، الملتقى السنوي التكويني لفائدة 51 مديرة روضة أطفال عمومية دامجة، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن هذا الملتقى، الذي يُنتظم بالتعاون مع مكتب اليونيسف بتونس، يهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات مديرات رياض الأطفال العمومية الدامجة في مجال الأنشطة البيداغوجية الموجهة للأطفال، وتجويد خدمات التربية ما قبل المدرسية.

ويتضمّن الملتقى ورشات عمل تُعنى بالمقاربة الحقوقية في اعتماد الأنشطة داخل رياض الأطفال، إضافة إلى ورشة حول التعبير الدرامي كوسيط تربوي لغرس القيم لدى الأطفال.


