كاس رابطة ابطال افريقيا: الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل صفر-صفر مع الملعب المالي

اكتفى الترجي الرياضي التونسي اليوم السبت بالتعادل السلبي صفر-صفر مع الملعب المالي ضمن مباراة الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا التي احتضنها ملعب حمادي العقربرادس.

وتستكمل الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة غدا الاحد باجراء لقاء سيمبا التنزاني وبيترو اتليتيكو الانغولي.

